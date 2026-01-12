أسرة اللعبة 5 تنهي تصوير جميع المشاهد في هذا الموعد

18 حجم الخط

تنتهى أسرة مسلسل اللعبة الجزء الخامس من تصوير المشاهد المتبقية من العمل الأسبوع الجاري، ويتم التصوير ببعض شوارع مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت أسرة مسلسل “اللعبة 5” حصلت على إجازة لمدة أسبوع من التصوير، وذلك بسبب بناء بعض الديكورات ومعاينة أماكن التصوير المقرر أن تنتقل لها أسرة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان المخرج معتز التوني قرر إنشاء وحدة إخراج ثانية لمسلسل اللعبة لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل في القاهرة، بسبب سفر فريق العمل لخارج مصر.

كما يتم إعادة تصوير عدد من المشاهد الخاصة ببطل العمل هشام ماجد، بدولة بيروت.

مسلسل اللعبة 5

ويفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

ولم تحدد الجهة المنتجة حتي الآن موعد عرض العمل هل سيكون خلال سباق دراما رمضان 2026 أم خارجه.

