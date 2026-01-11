الحرس الثوري الإيراني يدعو الشعب إلى مظاهرة مهيبة فى عموم البلاد

18 حجم الخط

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري قوله، ندعو الشعب إلى مظاهرة مهيبة في جميع أنحاء إيران غدا لتوجيه ضربة قوية لواشنطن وتل أبيب.

إعلان الحداد 3 أيام فى إيران

أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات. ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في طهران البيان الحكومي الخاص بالحداد.

إيران تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المظاهرات

ووفقا لبيان الحكومة الإيرانية يُعلن الحداد على أرواح ضحايا النضال الوطني الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".



ويؤكد البيان أيضا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيشارك في الحداد، ويدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة وطنية يوم 12 يناير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بمقتل 109 من قوات الأمن والشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها مناطق عدة في ‎إيران خلال الأيام الماضية.

إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران

في سياق متصل، شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر النظام الإيراني من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".

رد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

وبدورها حذرت إيران، اليوم الأحد، ترامب من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

الاحتجاجات في إيران

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.