الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراتي الأهلي والطلائع والزمالك مع إنبي في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الممتاز، كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن المواعيد الجديدة للمباريات الخمس التي تم تأجيل مواعيدها في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب مشاركة لاعبيها مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وأرسلت رابطة الأندية خطابا رسميا لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي، تفيد بتأجيل مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وعلمت فيتو، أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباريات الأندية التي لديها لاعبون متواجدون ضمن بعثة منتخب مصر في المغرب، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي

مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، فيتو
مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، فيتو

الموعد الجديد لمباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الـ15

وقررت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة طلائع الجيش أمام الأهلي لتقام يوم 9 مارس، بعد أن كان مقرر إقامتها يوم يوم 19 يناير الجاري.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة إنبي ضد الزمالك لتقام يوم 11 مارس، بعد أن كان محددا إقامتها يوم 20 يناير.

المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة الخامسة عشر، فيتو
المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة الخامسة عشر، فيتو

كما تقررإقامة مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي لتقام يوم 9 مارس، بدلا من إقامتها يوم 19 يناير الجاري، وتأجلت مباراة المصري ضد الجونة لتقام يوم 10 مارس المقبل، بدلا من 20 يناير الجاري

موعد مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

يذكر، أن منتخب مصر سيواجه السنغال يوم 14 يناير الجاري في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، وفي حال فاز الفراعنة سيتأهل للمباراة النهائية المحدد لها يوم 18 يناير الجاري، وهو ما دفع رابطة الأندية لاتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي في الجولة ال15 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز رابطة الأندية منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 الأهلي الزمالك بيراميدز المصري البنك الاهلي

مواد متعلقة

بيراميدز يعلن رسميًّا التعاقد مع حامد حمدان

رابطة الأندية تعلن إيقاف مدرب بيراميدز ومدافع الفريق

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجت

رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة: تأجيل مباراتي بيراميدز خطر على الدوري
ads

الأكثر قراءة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية