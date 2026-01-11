موعد مباراتي الأهلي والطلائع والزمالك مع إنبي في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز

18 حجم الخط

الدوري الممتاز، كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن المواعيد الجديدة للمباريات الخمس التي تم تأجيل مواعيدها في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب مشاركة لاعبيها مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وأرسلت رابطة الأندية خطابا رسميا لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي، تفيد بتأجيل مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وعلمت فيتو، أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباريات الأندية التي لديها لاعبون متواجدون ضمن بعثة منتخب مصر في المغرب، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي

مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، فيتو

الموعد الجديد لمباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الـ15

وقررت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة طلائع الجيش أمام الأهلي لتقام يوم 9 مارس، بعد أن كان مقرر إقامتها يوم يوم 19 يناير الجاري.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة إنبي ضد الزمالك لتقام يوم 11 مارس، بعد أن كان محددا إقامتها يوم 20 يناير.

المواعيد الجديدة لمؤجلات الجولة الخامسة عشر، فيتو

كما تقررإقامة مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي لتقام يوم 9 مارس، بدلا من إقامتها يوم 19 يناير الجاري، وتأجلت مباراة المصري ضد الجونة لتقام يوم 10 مارس المقبل، بدلا من 20 يناير الجاري

موعد مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

يذكر، أن منتخب مصر سيواجه السنغال يوم 14 يناير الجاري في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، وفي حال فاز الفراعنة سيتأهل للمباراة النهائية المحدد لها يوم 18 يناير الجاري، وهو ما دفع رابطة الأندية لاتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي في الجولة ال15 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.