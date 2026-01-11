انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بأوقاف الإسكندرية

الإثنين 12 يناير 2026
 افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد رياض الصالحين بالفلكي، تحت عنوان: «التبرع بالدم إنقاذ نفس».

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاحتجاجات، والرئيس يدعو لمسيرة مقاومة وطنية

بدء التصفيات الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم بأوقاف الإسكندرية

ياتى ذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف  الشيخ محمد سعد العش، مدير المديرية، وشهدت الفعالية حضورًا علميًّا ودعويًّا متميزًا، حيث حاضر فيها الدكتور منير محمد إبراهيم جاد حمدين، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، متناولًا البعد الإنساني والشرعي للتبرع بالدم، وما يمثله من صورة عملية للتكافل الاجتماعي وإنقاذ الأرواح، مؤكدًا أن حفظ النفس من المقاصد العظمى للشريعة الإسلامية.

كما شارك  الشيخ ماهر عبد الجواد إبراهيم، مدير شئون الإدارات، بمحاضرة أكد فيها دور الخطاب الديني الرشيد في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل، وربط السلوك الإنساني بالتوجيهات الشرعية الصحيحة، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي إيجابي.
 

وتولى تقديم الفعالية الشيخ علي رجب عيسى، إمام وخطيب المسجد، فيما أضفى  الشيخ سلامة رزق سلامة أجواءً روحانية مميزة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية عطرة، وسط حضور طيب وتفاعل ملحوظ من رواد المسجد.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية على تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للمساجد، وربط القضايا المجتمعية المعاصرة بالمقاصد الشرعية والقيم الأخلاقية، بما يسهم في بناء الإنسان ونشر الوعي المستنير.

اوقاف الاسكندرية أسامة السيد الأزهري

