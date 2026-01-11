الأحد 11 يناير 2026
محافظات

بدء التصفيات الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم بأوقاف الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
بدأت اليوم فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم، والتي تنظمها مديرية أوقاف الإسكندرية بمسجد سيدي ياقوت العرش بميدان المساجد، في أجواء إيمانية يسودها الانضباط والجدية، وحرص واضح على إخراج المسابقة بالصورة اللائقة بكتاب الله تعالى.

وجرت أعمال الاختبارات تحت إشراف الشيخ محمد سعد العش مدير المديرية، وبحضور  الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بالمديرية، إلى جانب لجنة الاختبارات المشكلة من الشيخ محمود نصر مسئول شئون القرآن، والشيخ أيمن حجازي إمام وخطيب، وفضيلة الشيخ السعيد خيري بلايص إمام وخطيب.

شهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا من المتسابقين من مختلف الأعمار، حيث حرصت اللجنة على مراعاة الدقة والحياد في التقييم، والالتزام بالضوابط المقررة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويُعلي من قيمة حفظ كتاب الله وإتقانه.

وأكد  الشيخ محمد سعد العش أن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية بدعم حفظة القرآن الكريم، ورعاية المتميزين منهم، وترسيخ مكانة القرآن في نفوس النشء والشباب، مشيرًا إلى أن المديرية تولي هذه المسابقات عناية خاصة لما لها من أثر بالغ في بناء الوعي الديني السليم.

وتستمر فعاليات الاختبارات على مدار الأيام المقررة، وسط تنظيم دقيق وإشراف مباشر، مع تمنيات مديرية أوقاف الإسكندرية لجميع المتسابقين بالتوفيق والسداد

