وكيل تموين الإسكندرية يتابع سير عمل أسواق اليوم الواحد واستعدادات شهر رمضان

عقد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المديرية مع وكلاء المديريات. 

جاء ذلك بحضور وكيلة المديرية ومعاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمكتب الفني للمديرية ومدير إدارة شئون التموين ومديرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديرى الإدارات التموينية الفرعية ورئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية.

تطرق الاجتماع إلى نقل تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والتى جاءت من خلال الاجتماع الذى عقده  مع مديرى ووكلاء المديريات وتنفيذا للتوصيات التى جاءت بالاجتماع وأهمها تكثيف التواجد الرقابى للأجهزة الرقابية للمديرية بالأسواق لضمان حوكمة الأسواق.

 

 

وأيضا الاهتمام بمتابعات سوق اليوم الواحد والتى تميزت به محافظة الإسكندرية حيث يقام خلال الأسبوع الواحد ٢١ سوق بالأحياء المختلفة بالمحافظة، والتأكد من توافر جميع السلع والتحقق من نسب التخفيضات المعلنة، فضلا سرعة بدء العمل لاستقبال شهر رمضان الكريم بالبدء فى إقامة معارض أهلا رمضان.

 

حيث تم التكليف بها للتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، التنسيق والإعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية وتجهيز السعات التخزينية لإخراج موسم توريد متميز، وأيضا مراعاة حقوق المواطنين وحسن التعامل معهم من خلال المراكز والمكاتب التموينية والتركيز على جودة أداء الخدمات التموينية.

كما كلف وكيل الوزارة، إدارة الرقابة بالمديرية بتكثيف الحملات المسائية لتغطية الرقابة على كافة الأنشطة المختلفة، ومتابعة حركة السلع التموينية وسلسلة الإمداد بالمخازن الاستراتيجية، التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق وحوكمة الأسعار، وأيضا وزيادة حملات التجارة الداخلية والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة.

واختتم الاجتماع بتوجيه البدء الفورى لتنفيذ جميع التوصيات التى تطرق إليها الاجتماع كل فى تخصصه.

