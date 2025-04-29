محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وشوارع المنصورة (صور)

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جولاته الميدانية بمدينة المنصورة ليتفقد خلالها العديد من المشروعات والقطاعات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن دورنا هو تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع، على أن يكون بيعها بأقل من سعر السوق، كما وجه بتوفير أنواع الأسماك بالمنافذ وخاصة أسماك البلطي بأسعار ميسرة، باعتبارها أحد أهم السلع الغذائية للمواطن البسيط.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع المدينة شملت أحمد ماهر وسامية الجمل، والترعة، والجلاء، وجيهان والجمهورية، ووجه لرئيس حي غرب بالتنبيه على أصحاب المحال بعدم إلقاء المخلفات بالشارع العام أمام المحال، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المحال التي تلقي بمخلفاتها بالشارع وتحرير المخالفات الفورية.

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