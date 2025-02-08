صحة دمياط تقيم قافلة طبية بقرية السوالم مركز كفر سعد

انطلقت قافلة طبية مجانية بقرية السوالم بمركز كفر سعد، واستمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت إشراف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط

قافلة طبية بدمياط.. فيتو

أعلنت إدارة القوافل العلاجية بقيادة د/سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين،

القافلة ضمت 10 عيادات تخصصية، ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل

حيث تضمنت القافلة 10 عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1538 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

وتردد عليها 1538 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لحالتين وأيضًا إجراء 384 تحليل بمعمل الدم و25 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 23 حالة بالأشعة و19 حالة بالسونار، وفحص 151 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 8 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 96 مواطن.

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