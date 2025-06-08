صحة دمياط ترفع حالة الطوارئ وتتابع انتظام الخدمات بالمراكز والوحدات خلال عطلة العيد (صور)

مرور ميداني مكثف لضمان الانضباط وتوافر الأدوية

كثفت مديرية الشؤون الصحية بدمياط جهودها الرقابية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وبتوجيهات من الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية، نفذت فرق الإشراف بالمديرية مرورًا ميدانيًا مكثفًا على عدد من وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بمراكز ومدن دمياط، كفر سعد، فارسكور، الزرقا، وكفر البطيخ.

صحة دمياط ترفع حالة الطوارئ وتتابع انتظام الخدمات بالمراكز والوحدات خلال عطلة العيد، فيتو

متابعة الخدمات الحيوية والمستلزمات الطبية

شمل المرور الميداني متابعة الانضباط الإداري داخل الوحدات، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل، إلى جانب التأكد من صلاحية التجهيزات الطبية واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

كما تم التأكيد على انتظام خدمات مكاتب الصحة في سحب عينات الغدة الدرقية، والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى صرف الألبان الصناعية من المنافذ المعتمدة.

استعدادات مستمرة لضمان خدمة المواطنين

تأتي هذه الجهود في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد، وحرص مديرية الصحة على استمرار إتاحة خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، بما يضمن سلامة وجودة الخدمة طوال أيام العطلة الرسمية.

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