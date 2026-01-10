الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة ضابط والشرطة العسكرية تفتح تحقيقا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، أنه عثر على جثة أحد ضباطه  بمنزله وسط البلاد.

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على ضابط ميتا والشرطة العسكرية تفتح تحقيقا

وقال الجيش في بيانه أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا للكشف عن سبب الوفاة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الضابط الذي عثر عليه ميتا يوم السبت في منزله بوسط إسرائيل، يحمل رتبة مقدم.

وأشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة عقب وفاته، موضحة أنه كان يؤدي واجبه العسكري.

وفي السياق، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه فور انتهاء التحقيق، ستحال نتائجه إلى مكتب المدعي العسكري للمراجعة، مؤكدا أنه تم إبلاغ عائلته بوفاته.

حالات انتحار في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي العام 2025 كشف الإعلام العبري عن انتحار 22 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام، مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت إذاعة الجيش إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

الجريدة الرسمية