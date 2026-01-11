الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلسلة غارات إسرائيلية على محيط بلدة جباع في جنوب ‎لبنان

لبنان
لبنان
18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على محيط بلدة جباع في جنوب ‎لبنان.

نزع سلاح حزب الله

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية. 

وزعم  مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه الخميس الماضي أن نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان.

فيما أكد الجيش اللبناني الخميس أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. 

نزع سلاح حزب الله في لبنان 

وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. 

وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها. 

ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال الاحتلال سلاح حزب الله حزب الله نزع سلاح حزب الله

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات على عدة مناطق في لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

خبير يتوقع استهداف الاحتلال لأهداف حيوية في بيروت للضغط على لبنان

نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله غير كافية
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية