محافظات

إيداع طفل متهم بالبلطجة وترويع المواطنين بالقليوبية داخل دار رعاية

قررت محكمة جنح أحداث بنها بمحافظة القليوبية، إيداع الطفل القاصر ياسين، المتهم بالاشتراك مع آخرين في أحداث بلطجة وترويع المواطنين وحيازة سلاح أبيض، بدار لرعاية الأحداث في إيداع مفتوح.

"تعليم القليوبية" تحقق في تداول امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة الخصوص

ختام فعاليات "علمني حرفة" للتدريب على فن صناعة الجلود بمراكز شباب القليوبية

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تُقيد الدعوى كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية وفقًا للقانون.

وكانت الواقعة قد شهدت تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أربعة أشخاص على دراجات نارية يقومون بترويع عدد من المواطنين الجالسين في مقهى بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين صاحب المقهى، دون أن ينتج عن الواقعة إصابات بين رواد المقهى.

أحداث عنف وبلطجة داخل مقهى بطوخ 

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، أن الأشخاص الظاهرين في المقطع هم أربعة متهمين، تم ضبطهم بعد تقنين الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قد أصدرت قرارًا بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة، حتى استكمال التحقيقات في القضية.

التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي مراكز شباب القليوبية محافظة القليوبية مركز طوخ

الجريدة الرسمية