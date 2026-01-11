إيداع طفل متهم بالبلطجة وترويع المواطنين بالقليوبية داخل دار رعاية

18 حجم الخط

قررت محكمة جنح أحداث بنها بمحافظة القليوبية، إيداع الطفل القاصر ياسين، المتهم بالاشتراك مع آخرين في أحداث بلطجة وترويع المواطنين وحيازة سلاح أبيض، بدار لرعاية الأحداث في إيداع مفتوح.

على خلفية قضية مقهى طوخ... إيداع الطفل القاصر ياسين في دار رعاية لاتهامه بإحداث بلطجة

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تُقيد الدعوى كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية وفقًا للقانون.

وكانت الواقعة قد شهدت تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أربعة أشخاص على دراجات نارية يقومون بترويع عدد من المواطنين الجالسين في مقهى بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين صاحب المقهى، دون أن ينتج عن الواقعة إصابات بين رواد المقهى.

أحداث عنف وبلطجة داخل مقهى بطوخ

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، أن الأشخاص الظاهرين في المقطع هم أربعة متهمين، تم ضبطهم بعد تقنين الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قد أصدرت قرارًا بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة، حتى استكمال التحقيقات في القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.