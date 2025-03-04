كم عدد السور المكية والمدنية وكيف تم تقسيم المصحف إلى أجزاء؟

في رمضان أنزل الله بعض سور القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الوحي وهو جبريل عليه السلام، قبل الهجرة من مكة، وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، نزلت عليه باقي السور القرآنية و،من المعروف انّ عدد سور القرآن 114 سورة ومن هذا المنطلق، جرى تقسيم السور إلى «مكية ومدنية»، وفق مكان نزولها، والسور القرآنية رتبت بحسب النزول وعلي مصحف عثمان رضي الله عنه، والسؤال الآن حول عدد السور المكية والمدنية وكيف تم تقسيم المصحف إلى أجزاء

كم عدد السور المكية والمدنية وكيف تم تقسيم المصحف أجزاء

كيف تم تقسيم المصحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع



التحزيب المشهور عن الصحابة رضوان الله عليهم هو ما يرويه أوس بن حذيفة قال: ( سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ ؟ قَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ ) رواه أبو داود (1393).

والمعنى: ثلاث سور: وهي بعد الفاتحة: البقرة، وآل عمران، والنساء.

ثم خمس سور، وهي: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة.

ثم سبع سور، وهي: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل.

ثم تسع سور، وهي: سورة الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان.

ثم إحدى عشرة سورة، وهي: الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس.

ثم ثلاث عشرة سورة، وهي: الصافات، وص، والزمر، وحَواميِم السَّبع، ومحمد، والفتح، والحجرات.

ثم الباقي، وهو: من سورة ق إلى الناس.



قال الإمام الزرقاني في "مناهل العرفان في علوم القرآن" (1/283)، تحت عنوان " تجزئة القرآن ":

" كانت المصاحف العثمانية مجردة من التجزئة التي نذكرها، كما كانت مجردة من النقط والشكل. ولما امتد الزمان بالناس جعلوا يتفننون في المصاحف وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة الاعتبارات:



فمنهم من قسَّم القرآن ثلاثين قسما، وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء، بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره، حتى إذا قال قائل: قرأت جزءا من القرآن، تبادر إلى الذهن أنه قرأ جزءا من الثلاثين جزءا التي قسموا المصحف إليها.

ومن الناس من قسموا الجزء إلى حزبين، ومن قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء، سموا كل واحد منها ربعا.



ومن الناس من وضعوا كلمة " خمس " عند نهاية كل خمس آيات من السورة، وكلمة " عشر " عند نهاية كل عشر آيات منها، فإذا انقضت خمس أخرى بعد العشر أعادوا كلمة خمس، فإذا صارت هذه الخمس عشرا أعادوا كلمة عشر، وهكذا دواليك إلى آخر السورة.



وبعضهم يكتب في موضع الأخماس رأس الخاء بدلا من كلمة خمس، ويكتب في موضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة عشر.



وبعض الناس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عددها من السورة، أو من غير رقم.

وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه فيه باسم السورة وما فيها من الآيات المكية والمدنية، إلى غير ذلك.

حكم تحزيب (التقسيم إلى أحزاب) القرآن الكريم



للعلماء في ذلك كلام طويل بين الجواز بكراهة، والجواز بلا كراهة، ولكن الخطب سهل على كل حال ما دام الغرض هو التيسير والتسهيل، وما دام الأمر بعيدا عن اللبس والتزيد والدخيل.



أول من وضع التحزيب في المصحف





قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (13/409) -:

" قد علم أن أول ما جُزِّئَ القرآن بالحروف تجزئةَ ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك، ومن العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك.



وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر ؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمسون آية، ستون آية، وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات (يعني تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام بالآيات) لم يروه أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور ".

عدد السور المكية والمدنية

من المعروف انّ عدد السور القرآن 114 سورة، واختلف العلماء حول عدد السور المكية والمدنية.

«من الأرجح أن تقسيم السور هو 82 مكية، و20 مدنية، وهناك 12 سورة اختلف العلماء على مكان نزولها».

خصائص السور المكية

ومن أهم خصائص السور المكية ما يلي:

- نزلت في مكة المكرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة.

- كما تتميز السور المكية، بأنها تحتوي على النداء بصيغة «يا أيها الناس»، ولم يرد «يا أيها الذين أمنوا».

- تسرد السور قصص الأنبياء والرسل والأقوام السابقة، عدا سورة البقرة.

- تبدأ كلها بالقسم، بالإضافة إلى الحمد.

- تميزت بقصر آياتها.

.كم عدد السور المكية والمدنية وكيف تم تقسيم المصحف أجزاء

خصائص السور المدنية

- ذكر الله عز وجل فيها الفرائض على المسلمين، والحدود.

- تناولت أحكام الجهاد، وما هو ممنوع وما هو مسموح.

- وضحت العديد من الأحكام الحياتية، منها الأسرة والميراث والزواج والطلاق.

- تميزت بطول آياتها.

- نزلت السور المدنية في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

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