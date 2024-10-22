9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

يجهل الكثيرون منا فضائل العديد من سور القرآن الكريم، ومن بينها فضائل سورة الكافرون، كما يجهل البعض المواضع والمناسبات التي تقرأ فيها سورة الكافرون، كما لا يعرفون أسماء سورة الكافرون وفي هذا الإطار نستعرض معكم 9 فضائل لسورة الكافرون وأسماءها والمواضيع التي تقرأ فيها فإلي التفاصيل..

أسماء سورة الكافرون



سورة «الكافرون» تسمى- أيضا- سورة «المقشقشة» أي: المبرئة من الشرك، وسورة «العبادة» وسورة «الدين».

وهي من السور المكية عند الجمهور، وكان نزولها بعد سورة «الماعون» وقبل سورة «الفيل».

وقيل: إنها مدنية، وعدد آياتها ست آيات.





فضائل سورة الكافرون



1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء. فعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقرأُ بها في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مِن الرَّكعتَينِ قبْلَ الوِترِ:

3- كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقرأُ بها وبـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في رَكعتَيِ الفَجرِ:

عن أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه: (أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَرأَ في رَكعتَيِ الفَجرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

وعن عائشةَ رضيَ الله عنها، قالت: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّي... ركعتَينِ قبْلَ الفَجرِ، وكان يقولُ: (نِعْمَ السُّورَتانِ هُما، تَقرَؤُونَهما في الرَّكعَتَينِ قبْلَ الفَجرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

4- سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجُلًا يَقرأُ بها في الرَّكعةِ الأُولى مِن رَكعتَيِ الفَجرِ فامْتَدَحَهُ:

عن جابرٍ رضيَ الله عنه: (أنَّ رجُلًا قامَ فركَعَ رَكعتَيِ الفَجرِ فَقرأَ في الرَّكعةِ الأُولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ حتَّى انْقَضَت السُّورةُ، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا عَبدٌ عَرَفَ رَبَّه. وقرأَ في الآخرةِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حتَّى انقَضَت السُّورةُ، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا عَبدٌ آمَنَ برَبِّه).

5- يُستَحَبُّ قِراءتُها عندَ النَّومِ، وهي بَراءَةٌ مِن الشِّرْكِ:

عن نَوْفَلٍ الأَشْجَعيِّ رضيَ الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: اقرَأْ عندَ مَنامِك قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قال: ثُمَّ نَمْ على خاتِمَتِها؛ فإنَّها بَراءَةٌ مِن الشِّرْكِ).

6- ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها وبـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) في ركعتي الفجر والمغرب ويقول: "نِعْمَ السورتان".

7- من قرأها عدلت بربع القرآن: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ".... وقيل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن".

8- يستحب قراءتها عند النوم وهي براءة من الشرك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك".

9- قرأ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى من ركعتي الطواف.





موضوعات سورة الكافرون



أمْرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُعلِنَ بَراءَتَه مِن الكافِرين، وأن يَنفِيَ عِبادتَه لمَعبُوداتِهم الباطِلةِ، ويَنفِيَ أن يَكونوا عابِدينَ للإلهِ الحقِّ الَّذي يَعبُدُه، وأن يُعلِنَ بَراءتَه مِن دِينِهم، فلَهُم دِينُهم وله دِينُه.







تفسير سورة الكافرون





قل يا أيها الكافرون الآيات، ذكر محمد بن إسحاق أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد. ونعبد ما تعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون فصار حرف الأمر في هذه السورة وسورة الإخلاص والمعوذتين متلوا، لأنها نزلت جوابا، عنى بالكافرين قوما معينين، لا جميع الكافرين، لأن منهم من آمن، فعبد الله، ومنهم من مات أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول فمنهم المذكورون. لا أعبد ما تعبدون يعني من الأوثان.



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ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الله تعالى وحده، الآيات. فإن قيل: ما فائدة هذا التكرار؟ قيل: فيه وجهان:



أحدهما: أن قوله في الأول لا أعبد و(لا تعبدون) يعني في الحال، وقوله الثاني: يعني في المستقبل، قاله الأخفش .



الثاني: أن الأول في قوله لا أعبد ولا أنتم الآية يعني في المستقبل، والثاني: إخبار عنه وعنهم في الماضي، فلم يكن ذلك تكرارا لاختلاف المقصود فيهما. فإن قيل: فلم قال (ما أعبد) ولم يقل (من أعبد) ؟ قيل: لأنه مقابل لقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم وهي أصنام وأوثان، ولا يصلح فيها إلا (ما) دون (من) فحمل الثاني على الأول ليتقابل الكلام ولا يتنافى. لكم دينكم ولي دين فيه وجهان:



أحدهما: لكم دينكم الذي تعتقدونه من الكفر، ولي ديني الذي أعتقده من الإسلام، قاله يحيى بن سلام .



الثاني: لكم جزاء عملكم، ولي جزاء عملي. وهذا تهديد منه لهم، ومعناه وكفى بجزاء عملي ثوابا، قاله ابن عيسى . قال ابن عباس : ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة، لأنها توحيد وبراءة من الشرك

5 مواضع لقراءة سورة الكافرون

يستحب قراءة سورة الإخلاص والكافرون في عدة مواضع منها:

1- في ركعتي رغيبة الفجر، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.



2- في ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.



3- في صلاة الوتر، لما رواه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وصححه الأرناؤوط.



4- في السنة الراتبة للمغرب - وهي البعدية - روى أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة، أو بضع عشرة مرة، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وصححه الأرناؤوط.



5- عند النوم، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، قال: ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وحسنه الأرناؤوط. ورواه أبو داود وصححه الألباني.

