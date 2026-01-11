اقتراح برغبة أمام الشيوخ لإدراج "مادة التربية الأخلاقية" بالتعليم الأساسي

18 حجم الخط

تقدّم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بإضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي.

ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة في التعليم

وأكد أن ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة في التعليم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

المجتمع يواجه تصاعد الجرائم

وأوضح النائب، أن المجتمع المصري شأنه شأن كثير من المجتمعات يواجه في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من الجرائم والممارسات الأخلاقية المنحرفة، التي تهدد السلم الاجتماعي وتؤثر سلبا على النشء، رغم ما يتمتع به المجتمع من رصيد ديني وأخلاقي عريق.

إدراج مادة التربية الأخلاقية في مناهج التعليم

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إدراج مادة للتربية الأخلاقية بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظواهر، من خلال غرس القيم الإنسانية والمجتمعية السليمة، وتكون ضمن محاور المادة معالجة الانحرافات السلوكية والجنسية، والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المجتمع، وتحقيق الوقاية المجتمعية، باعتبار المدرسة أحد أهم أدوات التنشئة الأخلاقية، مقترحًا أن تعد مادة التربية الأخلاقية مادة أساسية في مراحل التعليم الأساسي، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، أسوة بمادة التربية الدينية.

وأشار «الجندي» إلى أن دراسات تربوية حديثة أثبتت فاعلية التربية الأخلاقية في تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب، والحد من المشكلات السلوكية، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم بوصفه مربيا أخلاقيا ومصلحا اجتماعيا وليس مجرد ناقل للمعرفة، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة أبرزها اليابان التي تعتمد مادة الأخلاق كمكون أساسي في منظومتها التعليمية، إلى جانب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدراج مادة التربية الأخلاقية بالمناهج الدراسية، خاصة أن هذه النماذج تمثل دليلًا عمليًا على جدوى المقترح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.