خبيرة علاقات دولية: واشنطن وتل أبيب المستفيد الأكبر من اضطرابات إيران

قالت الدكتورة هدى رؤوف، خبيرة العلاقات الدولية والمتخصصة في الشأن الإيراني: إن التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الساحة الإيرانية، من مظاهرات واحتجاجات، تؤكد أن النظام الإيراني يواجه أزمة مزدوجة تتمثل في ضغوط داخلية متصاعدة وضغوط خارجية متزايدة.

وأوضحت رؤوف، في تصريح لـ«فيتو»، أن الضغوط الداخلية ناتجة عن المظاهرات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها إيران، في الوقت الذي تتعرض فيه طهران لتهديدات خارجية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن طريقة تعاملها مع المتظاهرين.

وأكدت خبيرة العلاقات الدولية أن المستفيد الأكبر مما يحدث داخل إيران هما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في ظل حالة العداء الشديد بينهما وبين النظام الإيراني، مشيرة إلى أن التهديدات الأمريكية تهدف إلى إشعال الموقف الداخلي بشكل أكبر، وربما استغلال انشغال القيادة الإيرانية بالأحداث الداخلية لتوجيه ضربات محتملة لبعض الأهداف الإيرانية.

وأضافت أن واشنطن وتل أبيب تترقبان تطورات الأوضاع عن كثب، لمعرفة مدى قدرة النظام الإيراني على احتواء المظاهرات المشتعلة، والتي قد تتسبب في أزمات كبرى للقيادة السياسية في طهران.

وفي المقابل، أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن الاضطرابات وأعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين تتجه نحو الانحسار.

وقال، في تصريحات لوكالة «تسنيم»: إن المواطنين فوجئوا بحجم أعمال التخريب، التي شملت الهجوم على مراكز شرطة وسقوط عدد من عناصر الأمن، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتهديد الأمن والنظام العام.

وأضاف مؤمني أن ما يتردد عن سقوط مدن إيرانية غير صحيح، مؤكدًا أن استشهاد عناصر من قوات الأمن دليل على ضبط النفس الذي تمارسه هذه القوات لحماية المواطنين، واصفًا الأوضاع الأمنية في إيران بأنها مستقرة، مع سيادة الأمن في جميع المناطق الحدودية بفضل جهود الأجهزة المعنية وقوات حفظ الأمن.

