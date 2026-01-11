أول تعليق من عمرو أديب على تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

منتخب مصر، احتفل الإعلامي عمرو أديب بالانتصار الذي حققه منتخب مصر على كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، مؤكدًا أنه كان متفائلًا بالنتيجة منذ اللحظة الأولى.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة MBC مصر مساء السبت: «قلبي حدثني خيرًا منذ البداية».

احتفال عفوي لعمرو أديب داخل الاستوديو بعد فوز منتخب مصر

وفي مشهد عفوي، نهض عمرو أديب من مكانه عقب المباراة وبدأ في التجول داخل الاستوديو احتفالًا بفوز منتخب مصر، قائلًا: «أنا بحتفل هنا لوحدي.. أنا بوظت الحلقة لإن أنا مواطن بتفرج على مباراة المنتخب وده حقي كمواطن في الدستور»، في تعبير عن فرحته بانتصار الفراعنة.

إشادة عمرو أديب بالأداء القتالي للاعبي منتخب مصر

وأشاد عمرو أديب بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكدًا أنهم أظهروا روحًا قتالية وندية عالية طوال اللقاء، وقال: «مقاديف مصر لا تنكسر.. مصر امتلكت ندية غير طبيعية»، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مباراة ملهمة وبذلوا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

انتصار منتخب مصر يعيد الثقة والطموح في الفراعنة

واختتم الإعلامي عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن هذا الفوز يعكس شخصية منتخب مصر وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن التأهل لنصف النهائي خطوة مهمة تعزز آمال الجماهير في مواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.