قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

جانب من المشروع
جانب من المشروع
نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى سوهاج وقنا مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. 

التحديات التى تحيط بالدولة المصرية 

ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الوطن، تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وبجامعات المنيا وقنا وطنطا والدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية بمشاركة طلبة وطالبات 9 جامعات حكومية وخاصة، حيث تم إلقاء الضوء على التحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على الصعيدين الدولى والإقليمى، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات.

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكد أهمية تلك المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات لتحقيق الجاهزية والإستعداد العالى للتعامل مع الأزمات والكوارث بأنواعها وإدارتها بطريقة علمية تحقق السيطرة عليها، كما أشار إلى ضرورة امتلاك الشباب الوعى الحقيقى بطبيعة المخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارتين لعدد من أبناء المصريين المقيمين بالخارج وعدد من طلبة الجامعات المصرية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وقيادة قوات الصاعقة لإطلاعهم على ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات بما يدعم دورها فى حماية الأمن القومى المصرى.

كما تم تنظيم عدد من الرحلات لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية إلى شبه جزيرة سيناء لتنمية الوعى لدى الطلبة بتاريخ سيناء وما تمثله من قيمة وطنية فى وجدان الشعب المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية، وذلك لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

الندوات التثقيفية الدولة المصرية الدفاع الشعبى والعسكرى التحديات الراهنة الامكانيات المتاحة سوهاج قنا

