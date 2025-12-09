الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال

القوات المسلحة
القوات المسلحة
نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لعدد من ضباط وضباط صف قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وطلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكرى لمستشفى أبو الريش للأطفال، وذلك إستمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى لما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب المصرى العظيم خاصة فى المجال الطبى.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي تناول إمكانيات المستشفى وما تقدمه من خدمات ورعاية طبية متطورة، وألقى اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على المشاركة الفاعلة لدعم أطفال الوطن خلال رحلة علاجهم بالمستشفى، كما أشاد بالمستوى الطبى للمستشفى وما تقدمه من دور إنساني متميز على كافة المستويات.

المنظومة الطبية 

وألقى الدكتور محـمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، كلمة أشاد خلالها بمستوى التعاون مع  القوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات التى من شأنها رفع الروح المعنوية للقائمين على المنظومة الطبية بالمستشفى وتشجيع الطلبة على تنمية روح المبادرات المجتمعية التى تعود بالنفع على أبناء الوطن.

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتقديم الدعم المعنوى للأطفال وتوزيع الهدايا العينية عليهم للمساهمة فى رسم البسمة على وجوههم.

وأعرب عدد من الوفد عن عميق شكرهم للقوات المسلحة التى أتاحت لهم الفرصة لدعم العمل الإنسانى والمشاركة فى فرحة الأطفال خلال الزيارة.

