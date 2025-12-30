الإنتاج الحربى: الرد على 100% من الشكاوى وتطور في أداء الشركات والوحدات التابعة

18 حجم الخط

على مدار عامٍ كامل مضى، حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

حيث تم تمكين عدد (188) امرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، وتم الرد على عدد (943) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا.

ومن جانب آخر تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم وإشراكهم في مختلف الفعاليات التي تتم داخل وخارج الإنتاج الحربي لبناء وتنمية قدراتهم.

رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى

ونجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للقطاع للعام، حيث تم تنفيذ عدد (280) برنامجا تدريبيا / ندوة تثقيفية لتدريب وتأهيل عدد (9061) متدربا من العاملين بالإنتاج الحربي، وتم تجديد اعتماد شهادات الجودة الحاصل عليها قطاع التدريب (ISO 9001-14001-45001) في مجالات الإدارة وتطبيق أنظمة حماية البيئة وأنظمة السلامة والصحة المهنية، واعتماد شهادة ISO 21001/2018 في مجال جودة إدارة العملية التعليمية والتدريبية.

وتم التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج (تكنولوجيا الألياف الضوئية وتطبيقاتها) لصالح مجموعة من متدربي الدول الإفريقية الصديقة لإجمالي عدد (23) متدربا من (12) دولة إفريقية، للمساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية.

وبالتعاون مع مؤسسات العمل المدني تم تدريب مجموعة من مواطني القري والمراكز التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم تدريب عدد (48) متدربا من شباب القرى والمراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ في مجموعة من المجالات الفنية التي تساعد هؤلاء الشباب للحصول على فرص عمل.

وبلغ إجمالي عدد خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب بشهر مايو 2025 عدد (326) طالبا، وهذه المنشآت التعليمية هي (المعهد الفني للصناعات المتطورة، الكلية التكنولوجية المتوسطة، مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية)، وتم الاشتراك بمسابقة شركة AVIC الصينية على مستوى قارة إفريقيا والحصول علي المركزين الثاني والسادس على مستوى قارة أفريقيا.

وقد تم تكريم الفائزين بواسطة المدير الإقليمي لمؤسسة بيرسون البريطانية أثناء زيارته لمصر، وتم إنشاء منظومة مجابهة الأزمات والكوارث، واستحداث منظومة إلكترونية للاختبارات التي يتم تنفيذها للعاملين المرشحين للترقي، وتفعيل المنظومات الإلكترونية المختلفة لما لها من أثر كبير في إحكام السيطرة علي موارد القطاع وحوكمة مختلف جوانب العمل.

تخريج الدفعة السادسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. وتشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام الماضي استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات، منها الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من الأكاديمية عن العام الدراسى (۲۰۲٤/2025)، حيث تخرج عدد (158) مهندسا ومهندسة، منهم عدد (85) من قسم الهندسة الميكانيكية، وعدد (45) من قسم الهندسة الكهربائية وعدد (28) من قسم الهندسة الكيميائية، واستقبلت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز متقدمة، كما تم تشجيع الطلاب على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم على مدار العام الماضي تنظيم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة.

جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل الجهات التابعة

يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على القيام بجولات تفقدية مفاجئة ومخططة للشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع، وكذا التواصل عن قرب مع العاملين للإطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والتعرف على التحديات التي تواجههم، وخلال عام 2025 أجرى الوزير عدد (48) جولة تفقدية مفاجئة ومخططة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من إجمالي عدد (126) جولة تفقدية قام بها الوزير منذ توليه المنصب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل ومؤشرات الأداء والإنتاجية.

تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة للوزارة بالنسبة للإيرادات ومعدل النمو

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في شهر ديسمبر 2025 اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم عقدها لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2024 / 2025)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024 / 2025) بنسبة 129% من المعتمد عن العام الماضي، بمعدل نمو 32% عن العام (2023 / 2024).

وتعكس هذه الجهود ما قام به أبناء الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين، من عمل دؤوب كان له أثره في تعزيز دور الوزارة الحيوي لتلبية احتياجات القوات المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.