6 أندية تتأهل إلى نهائيات المرتبط، واتحاد الطائرة: اكتشاف المواهب أبرز إيجابيات الدوري

18 حجم الخط

شهدت منافسات دوري المرتبط للكرة الطائرة للرجال تأهل 6 أندية إلى الدور النهائي، هي: الأهلي، الزمالك، بتروجيت، سموحة، الطيران، هليوبوليس، بعد تخطيها منافسات الأدوار الأولى، في بطولة اتسمت بالقوة والندية وارتفاع المستوى الفني بين جميع الفرق المشاركة.

وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منافسات دوري المرتبط هذا الموسم عكست تطورًا ملحوظًا في أداء الأندية واللاعبين، مشيرًا إلى أن تقارب المستويات الفنية يعد أحد أبرز مكاسب نظام المسابقة، ويعكس نجاح مجلس إدارة الاتحاد في تطبيقه.

وقال المهندس ياسر قمر: «ما نشهده في دوري المرتبط من تقارب في المستويات الفنية مؤشر إيجابي لمستقبل الكرة الطائرة المصرية، ويمنح الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية فرصة أكبر لاختيار عناصر جاهزة وقادرة على تمثيل مصر بالشكل اللائق».

وأضاف رئيس الاتحاد أن الأداء المميز للاعبين يعكس حجم العمل الكبير الذي تبذله الأندية على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بدوري المرتبط باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، موضحًا: «دوري المرتبط يمثل بيئة تنافسية مثالية لاكتشاف المواهب وصقل اللاعبين، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

وأشار المهندس ياسر قمر إلى أن نظام دوري المرتبط، الذي يربط نتائج فرق الكبار بفرق الناشئين، لعب دورًا محوريًا في اكتشاف عدد كبير من المواهب الشابة والدفع بها إلى دائرة الضوء، مؤكدًا أن هذا النهج يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد لبناء قاعدة قوية من اللاعبين الصاعدين.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن حدة المنافسة هذا الموسم تجعل من الصعب التكهن بهوية البطل، في ظل التقارب الكبير بين الفرق المتأهلة، مشددًا على أن حسم اللقب سيظل معلقًا حتى صافرة النهاية في اليوم الأخير من منافسات دوري المرتبط، في بطولة تعكس تطور واضح للكرة الطائرة المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.