جامعة الزقازيق تنعي الدكتورة هدى درويش أبرز روّاد الدراسات الإسرائيلية

18 حجم الخط

فقدت جامعة الزقازيق،محافظة الشرقية والعالم الأكاديمي في مصر والعالم الإسلامي، اليوم الأحد، الأستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذة علم مقارنة الأديان والعميد الأسبق لكلية الدراسات الآسيوية، والتي تميزت بإسهامات علمية وإنسانية بارزة، وتركت أثرًا كبيرًا على طلابها وزملائها في الوسط الأكاديمي.

كانت مثالًا للتفاني والإبداع، وعرفت بدورها الرائد في ترسيخ قيم التعايش والإنسانية بين الأديان



وأكدت جامعة الزقازيق إن الراحلة كانت مثالًا للتفاني والإبداع، وعرفت بدورها الرائد في ترسيخ قيم التعايش والإنسانية بين الأديان، كما أسهمت في بناء أجيال من الباحثين والعلماء في مجال الدراسات الدينية.

صلاة الجنازة على روحها الطاهرة بعد صلاة العصر بمسجد الرشدان أمام قاعة المؤتمرات



من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على روحها الطاهرة بعد صلاة العصر بمسجد الرشدان أمام قاعة المؤتمرات، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.



وتتقدم جامعة الزقازيق بخالص تعازيها القلبية لجميع أسرة الفقيدة، وزملائها، ولكل من عرفها واحتفى بإسهاماتها العلمية والإنسانية.

أستاذة بجامعة الزقازيق تفوز بلقب شخصية العام فى التسامح

وكانت قد فازت الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق بلقب "الشخصية النسائية لعام 2022" فى التسامح، والتى تعددت مؤلفاتها منها الصلاة عند اليهودية وموسوعة الحوار والطريقة البكتاشية الصوفية وعشرات المؤلفات التى أثرت المكتبة العربية، وتعتبر امتدادا لجيل المؤسسين فى الدراسات الشرقية، ومنهم الدكتور مبشر الله الطرازى الدكتور حسين مجيب المصرى والدكتور محمد خليفة حسن، وترجمت أعمالها إلى لغات عديدة منها التركية والألمانية.

مؤلفات كثيرة عن التعايش والتسامح ومنها الحوار والعيش المشترك بين اتباع الديانات وحجاب المرأة

وأثرت الدكتورة هدى درويش المكتبات أيضا بمؤلفات كثيرة عن التعايش والتسامح ومنها الحوار والعيش المشترك بين اتباع الديانات وحجاب المرأة اليهودية، وقد نالت جائزة ووسام فلسطين فى التسامح وهى عضو الأكاديمية الدولية للحوار، والجمعية العربية للحضارة وشغلت درويش عميد كلية الدراسات الآسيوية الاسبق ورئيس قسم الديانات بالمعهد، ومؤسس ومدير مركز الدراسات الإسرائيلية بجامعة الزقازيق، ونائب مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الزقازيق.

وجاء هذا التكريم من جانب اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، تقديرا لجهودها فى مجال البحوث الأكاديمية، وكذلك لدورها المتميز فى شرح مفهوم الإبراهيمية ودورها الفاعل فى نشر التسامح بين الأديان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.