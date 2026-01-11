الأحد 11 يناير 2026
وكيل التعليم بشمال سيناء: نسب حضور الطلاب للامتحانات جيدة ومرتفعة

حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء
تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، سير ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث انتظمت لجان الامتحانات بجميع المراحل التعليمية، وسط حالة من الهدوء والاستقرار، دون وجود أي معوقات تُذكر.
 

وكيل تعليم شمال سيناء يتابع ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

 

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات تُجرى في أجواء مناسبة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى حرص الإدارات التعليمية على تهيئة المناخ الملائم للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات الفصل الدراسي الاول  بسهولة ويسر.


 

وأوضح أن نسب حضور الطلاب جاءت جيدة ومرتفعة، بما يعكس حالة من الانضباط والالتزام داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية.


 

وجاءت نسب الحضور في ثاني أيام الامتحانات على النحو التالي:


 

في مرحلة التعليم الابتدائي، بلغت نسبة حضور الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية 97%، والصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم 97.6%، والصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم 97.7%، والصف السادس الابتدائي في مادة العلوم 97.5%، ليصل إجمالي نسبة الحضور بالمرحلة الابتدائية إلى 97.4%.


 

أما في مرحلة التعليم الإعدادي، فقد سجل الصف الأول الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية نسبة حضور بلغت 95.5%، والصف الثاني الإعدادي 96.2%، بإجمالي نسبة حضور للمرحلة الإعدادية بلغت 96%.


 

وفي التعليم الثانوي العام، بلغت نسبة حضور الصف الأول الثانوي في امتحان مادة الرياضيات (الفترة الأولى) 97.5%.


 

وبالنسبة للتعليم الثانوي الفني، سجل التعليم الصناعي نسبة حضور 93%، والتعليم الزراعي 88%، والتعليم التجاري 96%، والتعليم الفندقي 96%.


 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات، مع توفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان انتظامها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

