شعبة السياحة بجنوب سيناء تطالب "البيئة" بوقف قرار زيادة رسوم دخول المحميات

طالب أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، بتدخل الجهات العليا في الدولة لوقف القرارات الجزافية لوزارة البيئة بزيادة رسوم دخول المحميات فى جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة ستطال المواطن المصري في المقام الأول.

الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر دخول المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

وأضاف رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء في تصريحات لـ«فيتو»، بضرورة النظر في القرارات الأخيرة والخاصة بأسعار دخول المحميات بجنوب سيناء، خاصة في ظل عدم وجود أي عمليات تحسين أو تطوير للخدمات المقدمة للزائرين.

وأشار الشيخ إلى أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى وقف زيارات العديد من العائلات البسيطة التي تحرص على الخروج للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في المحميات، خاصة أن الزيادات الجديدة تمثل أضعاف السعر العادل.

وأوضح أنه تم زيادة أسعار تذاكر دخول منطقة البلوهول من 25 إلى 150 جنيها، وأسعار تذاكر دخول محمية رأس محمد من 25 إلى 100 جنيه، وأسعار تذاكر دخول محمية نبق من 25 إلى 50 جنيها.

وتابع أن الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر الدخول جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر دخول منطقة البلوهول

الفرد الأجنبى من 10 إلى 20 دولارا

الفرد المصرى من 25 إلى 150 جنيها

السيارة الصغيرة 5 دولارات

السيارة الكبير 10 دولارات

السيارة الصغيرة 25 جنيه بصحبة المصرى

السيارة الكبيرة بصحبة المصرى 50 جنيها

تخييم المصرى 600 جنيه

تخييم الأجنبى 40 دولارا

أسعار تذاكر دخول محمية نبق

الفرد الأجنبى من 5 إلى 10 دولارات

الفرد المصرى من 25 إلى 50 جنيها

السيارة الصغيرة بصحبة المصرى 25 جنيها

السيارة الصغيرة بصحبة الأجنبى 5 دولارات

باص بصحبة المصرى 50 جنيها

باص بصحبة الأجنبى 10 دولارات

تخييم فرد اجنبى من 10 إلى 20 دولارا

تخييم فرد مصرى من 50 إلي 100 جنيه

أسعار تذاكر دخول محمية نبق رأس محمد

الفرد الأجنبى من 5 إلى 15 دولارا

الفرد المصرى من 25 إلى 100 جنيه

السيارة الصغيرة بصحبة الأجنبى 5 دولارات

السيارة الصغيرة بصحبة المصرى 25 جنيها

الباص بصحبة الأجنبى 10 دولارات

الباص بصحبة المصرى 50 جنيها

التخييم الأجنبي من 10 إلي 30 دولارا في اليوم

التخييم المصرى من 50 إلى 400 جنيه

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمحمية نبق

مصرى حوالى 7 آلاف زائر

أجنبى حوالى 41 ألف زائر

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمحمية رأس محمد

مصرى ما يقرب 91 ألف زائر

أجنبى ما يقرب من 1 مليون زائر

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمنطقة - البلوهول بمدينة دهب

ما يقرب من 159 ألف زائر مصرى

ما يقرب من 37 ألف زائر أجنبى

