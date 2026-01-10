السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شعبة السياحة بجنوب سيناء تطالب "البيئة" بوقف قرار زيادة رسوم دخول المحميات

أحمد الشيخ رئيس شعبة
أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء
18 حجم الخط
ads

طالب أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، بتدخل الجهات العليا في الدولة لوقف القرارات الجزافية لوزارة البيئة بزيادة رسوم دخول المحميات فى جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة ستطال المواطن المصري في المقام الأول.

الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر دخول المحميات الطبيعية بجنوب سيناء 

وأضاف رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء في تصريحات لـ«فيتو»، بضرورة النظر في القرارات الأخيرة والخاصة بأسعار دخول المحميات بجنوب سيناء، خاصة في ظل عدم وجود أي عمليات تحسين أو تطوير للخدمات المقدمة للزائرين.

وأشار الشيخ إلى أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى وقف زيارات العديد من العائلات البسيطة التي تحرص على الخروج للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في المحميات، خاصة أن الزيادات الجديدة تمثل أضعاف السعر العادل.

وأوضح أنه تم زيادة أسعار تذاكر دخول منطقة البلوهول من 25 إلى 150 جنيها، وأسعار تذاكر دخول محمية رأس محمد من 25 إلى 100 جنيه، وأسعار تذاكر دخول محمية نبق من 25 إلى 50 جنيها. 

وتابع أن الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر الدخول جاءت كالتالي: 

أسعار تذاكر دخول منطقة البلوهول

  • الفرد الأجنبى من 10 إلى 20 دولارا
  • الفرد المصرى من 25 إلى 150 جنيها
  • السيارة الصغيرة 5 دولارات
  • السيارة الكبير 10 دولارات
  • السيارة الصغيرة 25 جنيه بصحبة المصرى
  • السيارة الكبيرة بصحبة المصرى 50 جنيها
  • تخييم المصرى 600 جنيه
  • تخييم الأجنبى 40 دولارا

أسعار تذاكر دخول محمية نبق 

  • الفرد الأجنبى من 5 إلى 10 دولارات
  • الفرد المصرى من 25 إلى 50 جنيها
  • السيارة الصغيرة بصحبة المصرى 25 جنيها
  • السيارة الصغيرة بصحبة الأجنبى 5 دولارات
  • باص بصحبة المصرى 50 جنيها
  • باص بصحبة الأجنبى 10 دولارات
  • تخييم فرد اجنبى من 10 إلى 20 دولارا
  • تخييم فرد مصرى من 50 إلي 100 جنيه

أسعار تذاكر دخول محمية نبق رأس محمد 

  • الفرد الأجنبى من 5 إلى 15 دولارا
  • الفرد المصرى من 25 إلى 100 جنيه
  • السيارة الصغيرة بصحبة الأجنبى 5 دولارات
  • السيارة الصغيرة بصحبة المصرى 25 جنيها
  • الباص بصحبة الأجنبى 10 دولارات
  • الباص بصحبة المصرى 50 جنيها
  • التخييم الأجنبي من 10 إلي 30 دولارا في اليوم
  • التخييم المصرى من 50 إلى 400 جنيه

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمحمية نبق 

  • مصرى حوالى 7 آلاف زائر
  • أجنبى حوالى 41 ألف زائر

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمحمية رأس محمد 

  • مصرى ما يقرب 91 ألف زائر
  • أجنبى ما يقرب من 1 مليون زائر

إجمالى عدد الزائرين فى سنة 2025 لمنطقة - البلوهول بمدينة دهب

  • ما يقرب من 159 ألف زائر مصرى
  • ما يقرب من 37 ألف زائر أجنبى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمد الشيخ شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء جنوب سيناء المحميات بجنوب سيناء منطقة البلوهول البلوهول محمية نبق محميه نبق رأس محمد وزارة البيئة

مواد متعلقة

انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر -In Egypt We Care»

أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة.. الأربعاء المقبل إجازة بالقطاع الخاص.. مدبولي يكشف خطة الحكومة لتطوير ملف ريادة الأعمال

توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة

غرفة السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بالسعودية

ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو اليوم

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات والناقلة

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم في حريق كافيه راندا البحيري

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

البلدي بـ 113 جنيهًا، أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية