بداية من الغد، انطلاق امتحانات منتصف العام بمدارس شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـشمال سيناء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، اعتبارًا من غدٍ السبت وذلك لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمدارس التعليم العام، والرسمي لغات، والرسمي الخاص، وفقًا للجداول المعتمدة.

انطلاق امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء

وأوضح حمزة رضوان، وكيل وزارة وكيل الوزارة أن طلاب المرحلة الابتدائية يؤدون الامتحانات في أول أيامها، حيث يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

وأضاف: كما يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية، بالصفين الأول والثاني الإعدادي، امتحانات مواد اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وأشار إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يؤدون امتحاناتهم، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة، وذلك وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان الامتحانية.

وأوضح رضوان أن أعداد الطلاب المشاركين في الامتحانات جاءت كالتالي:الصف الثالث الابتدائي: 19,710 طلاب وطالبات والصف الرابع الابتدائي: 20,836 طالبًا وطالبة الصف الخامس الابتدائي: 21,675 طالبًا وطالبك والصف السادس الابتدائي: 22,480 طالبًا وطالبة والصف الأول الإعدادي: 11,782 طالبًا وطالبة والصف الثاني الإعدادي: 11,213 طالبًا وطالبة والصف الأول الثانوي: 4,043 طالبًا وطالبة والصف الثاني الثانوي: 3,701 طالب وطالبة

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تتابع انتظام سير الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالإدارات التعليمية، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة التعليمات، وتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

