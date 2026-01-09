الجمعة 09 يناير 2026
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة إلى مساجد محافظة شمال سيناء ( الشيخ زويد- الجورة- رفح).

 

 قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بمساجد  شمال سيناء 

 

وتأتى القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة

محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية مياه وادي العمرو

صحة شمال سيناء: الاستجابة لـ 360 شكوى خلال 2025

 كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

 

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «قيمة الاحترام»، وتأتي الخطبة الثانية  بعنوان «التبرع بالدم»، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

