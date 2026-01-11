عمومية الطائرة البارالمبية توافق على اللائحة وتكريم خاص للأسطورة فاطمة عمر

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، بالإجماع، على تعديل لائحة الاتحاد، وذلك بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري والفني داخل الاتحاد.



وشهدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد حضور 14 ناديًا من أصل 19 ناديًا لهم حق التصويت، حيث أبدى مسؤولو الأندية موافقتهم بالإجماع على التعديلات المطروحة خلال الاجتماع، في أجواء اتسمت بالتعاون والتوافق على مصلحة اللعبة ولاعبيها.

وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية، حرص الكابتن عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، على تكريم الأسطورة فاطمة عمر، بطلة رفع الأثقال البارالمبية، وذلك عقب تعيينها عضوًا بمجلس النواب.

وأكد عماد رمضان، في تصريحاته، أن انضمام البطلة فاطمة عمر إلى مجلس النواب يُعد تشريفًا كبيرًا للرياضة المصرية، سواء على مستوى اللاعبين الأولمبيين أو البارالمبيين، مشيرًا إلى أنها نموذج مُشرّف للعطاء والإنجاز والإصرار.

وأوضح رئيس الاتحاد أن قرار تكريم فاطمة عمر يأتي كرسالة تقدير واضحة من مجلس إدارة الاتحاد، اعترافًا بما قدمته الأسطورة البارالمبية على مدار مسيرتها الحافلة بالبطولات والإنجازات، ودورها الكبير في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية والعالمية والدورات البارالمبية.

وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا، هو الأول من نوعه، مع لجنة شؤون الأندية، والتي تضم ممثلي 7 أندية، لمناقشة المسابقات المختلفة، والاقتراحات المقدمة من الأندية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آليات الكود الطبي، للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وتُعد لجنة شؤون الأندية إحدى الركائز الأساسية في تفعيل استراتيجيات مجلس الإدارة، حيث تتولى إدارة ومتابعة الأنشطة المختلفة داخل الاتحاد، بما يسهم في تطوير اللعبة وتحقيق الاستقرار الفني والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.