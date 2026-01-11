الأحد 11 يناير 2026
محافظات

انطلاق حملة استثنائية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

محافظ الدقهلية، فيتو
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق الحملة القومية الاستثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضَي الحمى القلاعية والوادي المتصدع اليوم بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

التحصين ضد مرضَي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم إطلاق الحملة القومية الاستثنائية، بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، للوصول إلى كافة القرى والعزب.

أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري، بالقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الأمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه سيتم التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين

 

وأشار إلى أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة.

