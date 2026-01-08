ضبط منتجات مجهولة المصدر بحملة تموينية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والمحلات التجارية بقيادة مسعد علي مصطفي، مدير الادارة؛ وذلك في إطار حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة على المنشآت الخدمية بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلوي مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن ضبط منتجات مجهولة المصدر والتي تمثلت في الآتي:

-عدد (80) كجم بالإضافة إلى (10) عبوات بلاستيكية من العسل الأسود، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.