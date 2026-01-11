محمد محمود شعبان، حكاية "بابا شارو" من حلم زعامة سعد زغلول إلى رائد الإذاعة المصرية

18 حجم الخط

محمد محمود شعبان من الإذاعيين الأوائل حتى لقب "أبو الإذاعيين" أول مصري يدرس التليفزيون بأمريكا، اهتم ببرامج الأطفال وبرع فيها، من أشهر برامجه برنامج الأطفال بإذاعة البرنامج العام بالإذاعة الذي لقب باسمه “بابا شارو”، الذي يعتبر أيقونة من أيقونات الإذاعة وسر نجاحها، رحل في مثل هذا اليوم عام 1999.

ولد محمد محمود شعبان الشهير بـ بابا شارو عام 1912 في حي الرمل بالإسكندرية وهو أكبر الأبناء لوالده محمود شعبان سلامة والذي كان يعمل في مجال المقاولات، وهو من أشهر المقاولين في عصره وكان يهدف لدخول ابنه كلية الحقوق أسوة بالزعيم سعد زغلول، إلا أن الابن فضل الالتحاق بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول ــ القاهرة حاليا ــ التي تخرج منها عام 1939.

بابا شعبان كانت البداية

بدأ محمد محمود شعبان مشواره الإذاعي كمعد في الراديو وبتزكية من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ثم عين مذيعا بالإذاعة ومقدما لبرنامج الأطفال الذي سمي باسمه "بابا شعبان" الذي تم تحريفه بطريق الخطأ إلى بابا شارو لكنه أحب الاسم ورغب في عدم تعديله وتصحيحه.

بابا شارو

قدم بابا شارو أحاديثه للأطفال أكثر من ربع قرن حتى عام 1960، ومن أشهر برامجه: حديث الأطفال، الذي اكتشف من خلاله العديد من المواهب الفنية مثل؛ سعاد حسني وفؤاد المهندس، كما قدم صورا غنائية عديدة منها: الدندورمة، الراعي الأسمر، عذراء الربيع وعيد ميلاد أبو الفصاد التي أصبحت أيقونة تغنى في أعياد الميلاد لما يقرب من مائة عام.

رئاسة الإذاعة 6 سنوات

تولى الإذاعي محمد محمود شعبان رئاسة الإذاعة المصرية لمدة ست سنوات، سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لدراسة الإخراج التليفزيوني كأول مصرى يدرس هذا التخصص، وعاد ليتولى رئاسة التليفزيون لمدة ستة أشهر، وبعد إحالته للتقاعد تم اختياره مستشارا لوزير الإعلام لمدة عامين، سافر بعدها للعمل بجامعة الرياض، حيث أسس قسما لدراسة الإعلام الإذاعي والتليفزيوني هناك.

بابا شارو مع زوجته وفؤاد المهندس وسعاد حسنى وشريهان

تعتبر حلقات ألف ليلة وليلة التي قدمت في ألف حلقة بالإذاعة والتي كتبها طاهر أبو فاشا وإخراج محمد محمود شعبان، قدمت في شهر رمضان على مدى أعوام وأصبحت أيقونة الإذاعة في رمضان ومن بعدها التليفزيون، كما قدم ‏300‏ حلقة درامية من كتاب "الأغاني" للأصفهاني،‏‏ وله عدد كبير من البحوث والدراسات في فروع الإذاعة المختلفة‏‏، وأنشأ معهد التدريس الإذاعي والتليفزيوني، وقام بالتدريب فيه كما قام بالتدريس في قسم الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاضر لعدة سنوات بمعهد السينما والفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

شهادة الاستحقاق والجدارة

ونتيجة لجهوده في مجال الطفل، حصل "بابا شارو" على وسام الاستحقاق عام 1954، ووسام الجمهورية عام 1976، وشهادة الجدارة من أكاديمية الفنون اعترافًا بالعطاء الفذ الذي قدمه للحياة الثقافية في مجال الإذاعة، وجائزة العطاء الذهبية لأطفال مصر من المركز العربي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشهادة تقدير من الإذاعة المصرية بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي عام 1984 باعتباره من روادها الأوائل ليرحل في مثل هذا اليوم عام 1999.

منهجه في التعامل مع الموهوبين

إن أهم ما يفعله المخرج الإذاعي القدير محمد محمود شعبان عند دخوله الاستديو هو اختيار الأصوات الجديدة بأن يتقدم طفل ويغني ومن يثبت جمال صوته يجري له اختبار ذكاء وثبات أعصاب والقدرة على القراءة السريعة حتى يعتمد ترشيحهم للبرنامج، ومن هؤلاء من كبر وذهب إلى الجامعة ومنهم من واصل الاشتغال بالفن ومنهم بلقيس عازفة البيانو التي أصبحت أستاذة بالمعهد العالي للموسيقى.

قدم "بابا شارو" للإذاعة المصرية ألف حلقة من حلقات ألف ليلة وليلة، و‏300‏ حلقة درامية من كتاب الأغاني للأصفهاني، وله عدد كبير من البحوث والدراسات في فروع الفن الإذاعي المختلفة‏‏، أنشأ معهد التدريس الإذاعي والتليفزيونى، وقام بالتدريب فيه كما قام بالتدريس في قسم الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاضر لعدة سنوات بمعهد السينما والفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

بابا شارو مع صفية المهندس

تزوج الإذاعي محمد محمود شعبان من الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، ابنة اللغوي الكبير زكي محمد المهندس، وشقيقة الفنان فؤاد المهندس.. وقد بدأت مشوارها عام 1947 في برامج المرأة بداية ببرنامج "ركن المرأة"، حيث لم يكن هناك برنامج خاص للمرأة في الإذاعة المصرية من قبل، ثم أعدت برنامجها الشهير "إلى ربات البيوت"، الذي كان يضم التمثيلية والأحاديث التربوية والبرنامج الدرامي يوميات عائلة مصرية وهي عائلة مرزوق أفندي.

تاريخ الإذاعة المصرية

رحم الله القدير أبو الإذاعيين محمد محمود شعبان ــ بابا شارو ــ المبدع الكبير الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإذاعة المصرية هو ومجموعة الرواد الإذاعيين الكبار.

