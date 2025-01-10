محمد محمود شعبان أبو الإذاعيين.. رائد برامج الأطفال.. اكتشف موهبة سعاد حسني وفؤاد المهندس.. وهذا سر إطلاق «بابا شارو» عليه

محمد محمود شعبان، عرف باسم بابا شارو ، لقب أبو الإذاعيين، من عمالقة الزمن الجميل فى الإذاعة، بدأ مع بداية الإذاعة عام 1934 أصبح رائد برامج الأطفال بها، وكذلك البرامج الغنائية بالإذاعة، أول مصري يدرس عن التليفزيون بأمريكا، رحل فى مثل هذا اليوم 10 يناير عام 1999 عن 86 عاما.

ولد محمد محمود شعبان الشهير بـ بابا شارو عام 1912 بحى الرمل بالإسكندرية وتزوج من أم الإذاعيين صفية المهندس، وتخرج فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول ـ القاهرة حاليا ـ عام ‏1939‏، من أوائل دفعاتها، ثم التحق بالإذاعة فور تخرجه ‏بتزكية من الدكتور طه حسين، عميد كلية الآداب فى تلك الفترة وأستاذه، حيث عمل بالإذاعة كمعد، وتدخلت الصدفة أن حل محل مقدم البرنامج الذى تغيب لظروف خارجة، ليسجل بالاذاعة مذيعا ومقدما للبرامج خاصة في برامج الأطفال.

بابا شارو اسم جاء بالخطأ

أما عن سر تسميته بابا شارو فترجع إلى غلطة في كتابة اسمه في البرنامج " بابا شعبان "كتبها المعد للبرنامح بابا شارو على سبيل الخطأ فقرأها مقدم البرنامج وأحبها الأطفال فاستمر باسم بابا شارو، ليسهم فى تكوين أجيال إذاعية عديدة.

بابا شارو فى سن الشباب

قدم بابا شارو أحاديثه للأطفال اكثر من 20 عامًا حتى عام 1960، ومن أشهر برامجه “ حديث الأطفال ” الذى اكتشف من خلاله العديد من المواهب الفنية مثل سعاد حسني وفؤاد المهندس، كما قدم صورا غنائية عديدة منها: عيد ميلاد أبو الفصاد، الراعي الأسمر، الدندورمة، الراعي الأسمر، عذراء الربيع وغيرها.

حلقات ألف ليلة وليلة

من أشهر إبداعات بابا شارو ألف حلقة من حكايات "ألف ليلة وليلة" مع المؤلف طاهر أبو فاشا كبرنامج إذاعى قام ببطولته العديد من أشهر الممثلين، منهم زوزو نبيل" فى شهرزاد، كما قدم ‏300‏ حلقة درامية من كتاب "الأغانى" للأصفهانى،‏‏ وله عدد كبير من البحوث والدراسات فى فروع الإذاعى المختلفة‏‏.

المؤلف والمخرج محمد محمود شعبان الشهير بـ بابا شارو

تولى بابا شارو رئاسة الاذاعة المصرية لمدة ست سنوات، سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لدراسة الإخراج التليفزيونى كأول مصرى يدرس هذا التخصص، وعاد ليتولى رئاسة التليفزيون لمدة ستة أشهر، وبعد إحالته للتقاعد تم اختياره مستشارا لوزير الإعلام لمدة عامين، سافر بعدها للعمل بجامعة الرياض، حيث أسس قسما لدراسة الإعلام الاذاعى والتليفزيونى بها.

شهادة الجدارة من أكاديمية الفنون

وحصل "بابا شارو" على وسام الاستحقاق عام 1954، ووسام الجمهورية عام 1976، وشهادة الجدارة من أكاديمية الفنون اعترافًا بالعطاء العظيم الذى قدمه للحياة الثقافية فى مجال الإذاعة، وجائزة العطاء الذهبية لأطفال مصر من المركز العربى للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشهادة تقدير من الإذاعة المصرية بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبى عام 1984 باعتباره من روادها الأوائل، كما كرمه المجلس القومى لثقافة الطفل، كما كرمته وزارة الإعلام باختياره رئيسا للدورة الثانية لمهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون،

الإذاعي محمد محمود شعبان " بابا شارو ط

وبحسب ما تم نشره في جريدة "أخبار اليوم" في 2 يناير 1971، فقد فازت إذاعة الجمهورية العربية المتحدة بالجائزة الأولى في مؤتمر الإذاعات الإفريقية الذي عقد في الرباط آنذاك، ووقف بابا شارو مدير عام برامج الإذاعات المصرية يتسلم الجائزة وقدرها 500 دولار، والدموع تملأ عينيه بسبب سعادته وعندما عاد الى مصر سلم الجائزة نفسها إلى المسئولين بالإذاعة، وقال إن من يستحقها هم شباب الاذاعة الذي أعد وأخرج البرنامج الذى الذي فاز في المؤتمر.

قدَّم "بابا شارو" للإذاعة المصرية ألف حلقة من حلقات ألف ليلة وليلة، و‏300‏ حلقة درامية من كتاب الأغانى للأصفهانى، وله عدد كبير من البحوث والدراسات فى فروع الفن الإذاعى المختلفة‏‏، أنشأ شعبان معهد التدريس الإذاعى والتليفزيونى، وقام بالتدريب فيه كما قام بالتدريس فى قسم الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاضر لعدة سنوات بمعهد السينما والفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

عاصفة الأغانى الخليعة

وأثيرت عاصفة فنية عام 1957 حول أغنية صباح "ياه" وأغنية فايزة "يامه القمر ع الباب"، وتقدم النائب سيد جلال باستجواب في البرلمان وقال إن الدولة لا تحرم شرب الخمر لكنها لا توصل مواسير إلى كل منزل تنقل إليه الويسكى والكونياك فانتقلت الضجة إلى داخل جدران الإذاعة، وهاجم المسئولون عن الأغانى الاتجاه الرجعي المطالب بمنع هذه الألحان الناجحة باستثناء بابا شارو الذى كان يشغل منصب نائب مراقب عام الإذاعة الذى تساءل: هل يريد المعترضون إلغاء أغانى الترفيه ونقدم أغانى وطنية ومارشات عسكرية فى الإذاعة مع العلم ان هذا اللون لا يقدم إلا فى مناسبات وطنية وقومية.

الترفيه مطلوب فى الأغانى

وأضاف بابا شارو: أنه لا بأس في أغانى الترفيه أن ترتدى الأغانى فستانا قصيرا بدون أكمام، أما أن تضع الإذاعة عمامة التقى والورع فوق رأس كل أغنية لكى يرضى عنها من يتمسكون بالمذاهب فهذا مرفوض.

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