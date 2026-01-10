الأحد 11 يناير 2026
يانجو بلاي تضع نجوم منتخب مصر على بوستر مسلسل "بطل العالم" بدلًا من الأبطال الأصليين

أثارت منصة يانجو بلاي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استبدلت الأبطال على بوستر مسلسل بطل العالم بنجوم منتخب مصر لكرة القدم.

حيث استبدلت المنصة  صور أبطال المسلسل عصام عمر وجيهان الشماشرجي وفتحي عبد الوهاب من البوستر، بكل من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب النجمين محمد صلاح وعمر مرموش وكتبت على البوستر “الأبطال”. 

وجاء التغيير في إطار دعائي لافت، استثمر عنوان المسلسل “بطل العالم” لربطه بحالة الحماس الجماهيري المحيطة بمنتخب مصر ونجومه بعد فوز المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار، وسرعان ما حصد البوستر المعدل تفاعلًا كبيرًا.

وعلق حساب المنصة على انستجرام قائلًا: “الوجوه بتتغير.. والبطل ثابت.. ربع النهائي عدى، ومصر مكملة بطل العالم.. منتخب مصر.. afcon”.

موعد عرض مسلسل بطل العالم

وكشفت منصة يانجو بلاي عن موعد بدء عرض أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل بطل العالم الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر ويشاركه البطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم جيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وهو مسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

حيث من المقرر أن يتم عرض مسلسل بطل العالم الحلقة الأولى يوم الأحد 18 يناير الجاري على منصة يانجو بلاي.

مسلسل بطل العالم

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. 

تتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم 

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

