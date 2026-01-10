الأحد 11 يناير 2026
حوادث

بعد فقدان رضيع بصره، النائب العام يحيل بلاغا ضد مستشفى الرضا إلى النيابة الكلية

أحال  النائب العام البلاغ المقدم  من أحد المحامين الوكيل عن أسرة رضيع فقد بصره أثناء تواجده بالحضانة في مستشفى الرضا التخصصي بمنطقة المهندسين بسبب الإهمال، إلى النيابة الكلية لاتخاذ شؤونها القانونية حيال الواقعة.


وكان المحامي حمادة الحندليشي تقدم بالبلاغ بصفته وكيلًا عن المواطن محمد كمال، ولي أمر الطفل الرضيع حمزة، متهمًا إدارة المستشفى ومديرها والأطباء القائمين على حضانات الأطفال بارتكاب أخطاء طبية جسيمة أدت إلى إصابة الطفل بعاهة مستديمة تمثلت في فقدان الإبصار بشكل كامل ونهائي.

وذكر البلاغ أن الطفل المولود في 13 ديسمبر 2024، دخل حضانة مستشفى الرضا التخصصي خلال شهر ديسمبر من العام نفسه، واستمر داخلها لمدة 27 يومًا، جرى خلالها وضعه على جهاز دعم التنفس CPAP، دون اتخاذ الإجراءات الطبية الواجبة، وعلى رأسها المتابعة الدورية لحالة العين بواسطة طبيب رمد مختص، بالمخالفة للبروتوكولات الطبية المعمول بها للأطفال حديثي الولادة.

 

وأشار البلاغ إلى أن الأسرة لاحظت عقب خروج الطفل من المستشفى تدهور حالته الصحية على مستوى العين، وبالعرض على عدد من المستشفيات، ثم مستشفى أبو الريش، تبين إصابته بانفصال في الشبكية وضمور بالعين، ما أدى إلى فقدان البصر نهائيًا، مؤكدًا أن السبب المباشر هو التعرض المطول للأكسجين داخل الحضانة دون رقابة طبية متخصصة.

