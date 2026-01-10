"قضايا الدولة": نجاح أول تجربة تصويت إلكتروني بالهيئة

18 حجم الخط

شهدت هيئة قضايا الدولة، نجاحًا باهرًا في أول تجربة تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة بكل قطاعات وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

الخطوة تنفيذ لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتتويجًا لمسيرة التحول الرقمي التى تتبناها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى لتؤكد ريادتها الرقمية، حيث انطلقت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة، جسدت أسمى معايير النزاهة والشفافية، وفتحت آفاق المشاركة بسلاسة لا مثيل لها.

وتفاعل أعضاء الهيئة مع هذا التحول النوعي بحضور لافت وانضباط أخّاذ، فيما سجلت المنظومة الجديدة كفاءة عالية، حيث انسابت العملية الانتخابية في يسرٍ ودقة، لتؤكد جاهزية البنية التقنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات المؤسسية الكبرى بكفاءة واقتدار.

وتتجاوز هذه الخطوة حدود التقنية لترسم ملامح نهضة إدارية شاملة، وتؤصل لثقافة الحوكمة الرشيدة، وترسخ دعائم التجديد المؤسسي، ساعيةً إلى تعزيز العدالة ورفع كفاءة الأداء في إطار رؤية استباقية لتحديث أدوات العمل القضائي.

ولم يكن نجاح هذه التجربة الرقمية خافت الصدى، فقد نالت أسمى عبارات الثناء والإشادة من جميع أعضاء الهيئة، الذين رأوا فيها نافذة نحو آفاق أرحب من التطوير، ومسارًا حكيمًا يُسهّل الإجراءات، ويماشي بخطى واثقة رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس رقمية متينة، تليق بمكانة القضاء ورسالته السامية.

وتعد الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى أن هذا الحدث الجلل ماهو إلا باكورة لتطلعات رقمية مستقبلية قادرة على رسم خريطة جديدة لمنظومة التصويت الإلكترونى لتمتد للإشراف على جميع الانتخابات النقابية والمؤسسية والأندية الرياضية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

