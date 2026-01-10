18 حجم الخط

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المنشآت الجديدة للجامعة بكفر سعد، رافقه خلال الجولة الدكتور مجدى الشحات عميد كلية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور المعتز بالله جمال الدين الاستشاري العام لتطوير المستشفيات الجامعية واستشاري مشروع مبني العيادات الخارجية والمراكزالطبية المتخصصة الجديد، ومحمد دياب أمين الجامعة للشئون المالية، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

رئيس جامعة بنها يتفقد المنشآت الجديدة بكفر سعد



وخلال الجولة تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال إنشاء مبنى حمام السباحة بكلية علوم الرياضة ونسبة الانجاز فى المشروع، وكذلك أعمال إنشاءات مسجد كلية التربية.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لطلاب الجامعة، حيث يضم المشروع الجديد 50 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 200 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة.



وتفقد الجيزاوى أيضا أعمال إنشاء كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية والذي يتكون من 3 مبان متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال بداية الحفر لمشروع مبني العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة الجديد، والذي يقام علي مساحة ٢٤٠٠.٠٠ م٢ تقريبا بعدد ٦ أدوار - تشتمل المرحلة الاولي ( العيادات علي دورين) علي ما يقرب من ٦٠ عيادة طبية متكاملة الخدمات الطبية الداعمة وعيادات عن بعد - مركز للأشعة - معمل تحاليل طبية - أماكن الانتظار والخدمات العامة للمترددين والمرافقين، والمرحلة الثانية علي ٤ أدوار تعمل كمراكز طبية علاجية متخصصة، كما شملت الجولة أيضا تفقد مبني الجراج الجديد الخاص بالسيارات داخل الجامعة.

وأكد "الجيزاوي" أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للاطلاع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ومتابعة تطورات البناء، موجها بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالبرنامج الزمنى والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

