الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها تُوزّع الهدايا على أطفال الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي

نائب رئيس جامعة بنها،
نائب رئيس جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قامت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتوزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم للأطفال.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومسئولي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب، وعدد من طلاب الجامعة.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم الهدايا للأطفال كنوع من المساعدة في تخفيف الألم والمعاناة خلال عملية الغسيل.

وحثت نائب رئيس الجامعة الأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم، متمنية الشفاء العاجل للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنشطة الطلابية الدراسات العليا والبحوث الدكتور خالد عيسوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

مواد متعلقة

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

شهود واقعة مقتل مراهق على يد زميله للنيابة: قال قتلته ومش هاخد إعدام

الحبس سنة للمتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا
ads

الأكثر قراءة

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية