الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع وفد نقابة البترول بتركيا تعزيز التعاون المشترك

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر وزارة العمل، وفدًا من نقابة العاملين بالبترول بتركيا، برئاسة سليمان اكيوز، وذلك بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر برئاسة عباس صابر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل النقابي بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العمل على دعم قنوات الحوار والتعاون مع التنظيمات النقابية العربية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل، وتنمية مهارات العاملين، وتعزيز آليات حماية حقوقهم، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

 

وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد جبران متانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، مشددًا على أهمية دور النقابات في دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتعزيز ثقافة العمل المشترك، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

 

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بدور وزارة العمل في دعم قضايا العمال، والتشريعات الخاصة بملفات العمال خاصة قانوني العمل الجديد والنقابات، ومؤكدين على تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح العمال ويعزز تبادل التجارب الناجحة بين النقابات. وأكد الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التواصل، وفتح آفاق جديدة للتعاون النقابي، بما يعكس عمق العلاقات ويحقق المصالح المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنظيمات النقابية التنظيمات النقابية العربية العاملين بالبترول النقابة العامة للعاملين بالبترول تنمية مهارات العاملين وزير العمل محمد جبران وزير العمل محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاق مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تنجح في تسوية ودية لنزاع عمالي

وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية
ads

الأكثر قراءة

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

أول قرار جمهوري في 2026

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية