مراكز الشباب والأندية بالدقهلية تفتح أبوابها للجمهور دعما للمنتخب أمام كوت ديفوار

الأمم الأفريقية، تفتح مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية أبوابها مجانا أمام الجماهير، مساء اليوم السبت، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا بالمملكة المغربية، في إطار دعم الدولة للمنتخب الوطني وتعزيز الروح الوطنية

مجانا للجماهير... مراكز الشباب والأندية الرياضية بالدقهلية تشتعل دعما لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصا على توفير أجواء جماهيرية محفزة لدعم المنتخب الوطني باعتباره ممثلا للدولة المصرية في المحافل القارية.

إقبال جماهيري كبير بمراكز الشباب والأندية لمؤازرة الفراعنة

وقد استعدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، من خلال 19 إدارة فرعية، إلى جانب الأندية الرياضية بالمحافظة، لاستقبال المواطنين وتجهيز ساحات العرض والشاشات العملاقة، وسط إقبال جماهيري كبير بمراكز الشباب والأندية لمؤازرة الفراعنة.

مراكز الشباب والأندية تمثل منصات مجتمعية فاعلة لدعم المنتخبات

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن تشجيع المنتخب الوطني واجب وطني، مشيرا إلى أن مراكز الشباب والأندية تمثل منصات مجتمعية فاعلة لدعم المنتخبات الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الشباب والمواطنين.

هذ ويقام عرض مباراة مصر كوت ديفوار برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب.

