القبض على شاب قتل زوجته داخل غرفة النوم بعين شمس

شهد حي عين شمس بالقاهرة جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته داخل شقتهما في غرفة النوم، قبل أن يلوذ بالفرار إلى محافظة مطروح.

تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليها والمتهم، البالغة من العمر 15 عامًا، هي من اكتشفت الجريمة في الصباح، بعد أن طرقت باب غرفة والدتها فلم تجد تجاوبًا، وحينما دخلت الغرفة وجدت والدتها غارقة في دمائها.

متابعة الأمن وضبط المتهم

على الفور تم إبلاغ الشرطة، وشُكّل فريق أمني لتتبع المتهم. وبجهود دقيقة، تم تحديد مكانه بمحافظة مطروح، حيث تم القبض عليه وإحضاره إلى القاهرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

دوافع الجريمة

أقر المتهم بارتكاب الجريمة مستخدمًا سكينًا بسبب خلافات مالية، وادعى ارتباط زوجته عاطفيًا برجل آخر. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للجهات المختصة للتحقيق.

