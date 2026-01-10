مفاجأة مدوية، ماكليسفيلد يقصي كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي

18 حجم الخط

نجح نادي ماكليسفيلد الناشط في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزه على كريستال بالاس 2-1، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وبطل درع الخيرية في النسخة الماضية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد.

أهداف مباراة كريستال بالاس وماكليسفيلد

افتتح بول داوسون التسجيل لفريق ماكليسفيلد برأسية قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف زميله إسحاق بوكللي ريكتس الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا على حامل اللقب.

وقلص كريستال بالاس الفارق بهدف جيريمي بينو في الوقت بدل الضائع، إلا أنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة، ليودع حامل اللقب البطولة أمام منافس من دوري الهواة، في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المسابقة.

ما هو نادي ماكليسفيلد؟

ويعكس هذا الانتصار قصة نجاح النادي بعد إعادة تأسيسه عام 2020 عقب إعلانه الإفلاس، ليصبح الفريق نموذجًا لروح التحدي والصعود من الصفر، ويضع اسمه على خريطة كرة القدم الإنجليزية بإنجاز تاريخي نادر.

وتجدر الإشارة إلى أن جون روني، مدرب ماكليسفيلد، هو الشقيق الأصغر لأسطوة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا واين روني.

