قرار قضائي جديد في استئناف سائق علي حكم بالمؤبد بتهمة قتل شاب

أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، محاكمة سائق على حكم معاقبته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل شاب بسبب خلاف على عربون "تندة غسيل" ببولاق الدكرور إلى جلسة 7 فبراير المقبل.

وكانت جنايات الجيزة، في وقت سابق، قضت بمعاقبة "أبو بكر" المتهم بقتل "محمد ياسر" في منطقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بالسجن المؤبد، بسبب خلاف على "تنده غسيل".

الاتهامات الموجهة المتهم بالقتل

وكانت تحقيقات النيابة العامة رقم 4904 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 930 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أسندت للمتهم "أبو بكر.ع"، سائق، تهمة قتل المجني عليه "محمد ي"، عمدا مع سبق الإصرار؛ بعد تشاجره والمجني عليه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم عقد العزم المحقق على إزهاق روح المجني عليه "محمد ياسر" وما أن ظفر به منفردا أعد لذلك سلاحا أبيض "مطواه قرن غزال"، وما أن عثر عليه وجه إليه عدة طعنات نافذة بمواضع جسده القاتلة قاصدا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم السادس من يناير 2025 بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ودلت تحريات البحث الجنائي، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين "محمد: و"أبو بكر" فيما بين الطرفين إثر مشادة كلامية بينهما بسبب "خلاف تنده غسيل"، على إثر ذلك انصرف المجني عليه من محل الواقعة، ولما عاد المجني عليه مرة أخرى كان ينتظره المتهم حال إحرازه سلاحًا أبيض “مطواه ” حيث طعنه بمطواة استقرت بمواضع بجسده وأودت بحياته.

