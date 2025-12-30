الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

"خناقة مع الزوجة انتهت بضرب الراس في الحيط"، قرار من النيابة بشأن مصرع محام بالعجوزة

مصرع محامي
مصرع محامي
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة محام توفى داخل مسكنه بسبب خلافات أسرية في منطقة العجوزة،  وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه تشاجر مع زوجته نتيجة خلافات عائلية، فتوجه للحائط وصدم رأسه بها عدة مرات، حتى سقط جثة هامدة وذلك بناء على أقوال زوجته.

 

مصرع شخص داخل مسكنه بالعجوزة

 

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شخص داخل مسكنه بالعجوزة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمحامي بسبب خلافات أسرية.

 

تم التحفظ على الجثمان ونقله للمشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

