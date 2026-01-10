السبت 10 يناير 2026
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" وتحذر المخالفين

أعلنت وزارة النقل تشديد العقوبات على من يخالف تعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية.

وتأتى هذا الخطوة  في إطار حملة “ سلامتك تهمنا ” التي تطلقها وزارة النقل للتوعية  من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في أضرار  للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات. 

  ومن بين هذه السلوكيات السلبية  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار وإلقاء القمامة على القضبان بالإضافة إلى ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك  قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

 

وناشدت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية  التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات. 

الجريدة الرسمية