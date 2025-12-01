سلامتك تهمنا، وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على السكة الحديد

18 حجم الخط

أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، ناشدت من خلالها المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أرواح الركاب والمواطنين، وصون الملكية العامة للدولة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى جمهور الركاب والمواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، والتي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية والممتلكات العامة التي شهدت تطويرًا شاملًا.

وجددت الوزارة مناشدتها الصريحة للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرمها، مؤكدةً على أن مثل هذه الممارسات السلبية قد تتسبب في اندلاع حرائق مدمرة، وحدوث حوادث مؤسفة تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

ولم تقتصر التحذيرات على المخاطر البشرية المباشرة، بل امتدت لتشمل التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العامة، وتعطيل مسير القطارات، مما يؤثر سلبًا على انتظام حركة النقل ويسبب خسائر اقتصادية، كما أن هذه السلوكيات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن إلقاء المخلفات يتعارض بشكل صارخ مع المظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها في كافة عناصرها، كما ان هذا التطوير انعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتهدف الحملة للحفاظ على هذه المكتسبات.

وتؤكد وزارة النقل على أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، وأن التعاون المشترك بين الوزارة وجمهور الركاب والمواطنين هو السبيل الأمثل لضمان بيئة آمنة ونظيفة لمرفق السكك الحديدية، الذي يعد شريانًا حيويًا للنقل في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.