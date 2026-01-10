ألونسو قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو: لن نخاطر بمبابي

18 حجم الخط

أكد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، اليوم السبت، أنه لن يخاطر بشأن مشاركة الفرنسي كيليان مبابي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة غدًا الأحد في جدة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قراره عقب تدريب الفريق مساء اليوم.

ألونسو يتحدث عن مشاركة مبابي في الكلاسيكو

قال تشابي في المؤتمر الصحفي للمباراة عن مبابي: "حالته أفضل بكثير، كانت الفكرة الأولية قبل انطلاق البطولة أنه جاهز للعب ضد أتلتيكو، ولكننا قررنا عدم التسرع في إشراكه مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا وصلنا إلى النهائي، فسيعود بناءً على تحسن حالته. عندما يتدرب اليوم سنحصل على جميع المعلومات التي نحتاجها لتقييم وضعه ومعرفة ما إذا كان جاهزًا للعب أساسيًا أو لوقت أقل".

وعما إذا كان الدفع بمبابي سيمثل مخاطرة علق تشابي: "إنه قرار يجب أن نتخذه بين المدربين والأطباء واللاعبين. يجب دائمًا تقييم المخاطر ومعرفة ما نخاطر به، وتحمل مسؤولية جميع القرارات التي نتخذها. لكننا لسنا انتحاريين وقت اتخاذ القرارات".

وكان مبابي قد وصل مساء أمس الجمعة إلى جدة بعد تعافيه من التواء في الركبة حال دون مشاركته في نصف نهائي كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد.

وعن الشكوك بشأن مشاركة أنطونيو روديجر ورودريجو لمعانتهما من آلام بدنية، قال تشابي: "إنهما أفضل، ولكننا سنجري التقييمات الأخيرة في التدريب. نعاني أكثر في الدفاع من حيث الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمزيد من اللاعبين المتاحين ولكن هذا ما يحدث وعلينا أن نتعايش معه".

