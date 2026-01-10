تعليم الغربية: انتهاء الامتحان الإلكتروني لصفوف النقل دون رصد أي شكاوى

18 حجم الخط

أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بإدارة السنطة التعليمية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير الجاري.

وشهد اليوم الأول للامتحانات في محافظة الغربية أداء طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية إلى جانب طلاب الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (الفصل الواحد) في مادة اللغة العربية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء وأدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان اللغة العربية، في حين أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

كما أدى طلاب صفوف الأول والثاني والرابع الصناعي وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي والتجاري والفندقي امتحانات النقل وفقًا لتخصصاتهم وطبقًا لجداول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2025 / 2026.



واستهل وكيل تعليم الغربية جولته بتفقد مدرسة السنطة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية، حيث اطمأن على انتظام دخول جميع الطلاب الامتحان الإلكتروني دون رصد أي شكاوى فنية أو تقنية ووجّه بضرورة الحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

كما تابع الكنترول الداخلي للمدرسة مؤكدًا على ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة ومراجعة أعداد الأوراق ومطابقتها لكشوف المناداة والتأكد من توفير أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج.

ثم انتقل وكيل الوزارة إلى مدرسة فاطمة الخطيب للتعليم الأساسي حيث اطمأن على تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، مشددًا على عدم تواجد أولياء الأمور داخل المبنى المدرسي والالتزام الكامل بمواعيد الامتحانات وفق الجداول المعلنة.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية الصادرة من الوزارة ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الإلكترونية أو السماعات اللاسلكية داخل اللجان والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.

وتواصلت الجولة بزيارة مدرسة مؤسسة النصر الابتدائية، حيث تابع سير الامتحانات واطمأن على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على عدم السماح بالتأخير سواء للطلاب أو المعلمين والالتزام الصارم بالمواعيد المحددة مع مراعاة المسافات البينية المناسبة بين الطلاب داخل اللجان.

كما وجه بتوفير مقار مناسبة للجان بكل مدرسة وختم أوراق الأسئلة من الوجهين والالتزام بالتصحيح اليومي أولًا بأول مع الدقة في الرصد الورقي والإلكتروني بعد مراجعة جميع جزئيات الأسئلة.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة السنطة الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة (تأسيس عسكري) حيث اطمأن على انتظام سير الامتحانات بجميع الأقسام دون معوقات مؤكدًا ضرورة منع اصطحاب المحمول داخل اللجان وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال متابعته تم التأكد من مطابقة جميع أوراق الامتحانات للمواصفات والتعليمات الوزارية وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات مع التأكيد على التصحيح أولًا بأول والدقة في أعمال الرصد الإلكتروني والورقي ومراعاة مصلحة الطلاب.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر لإدارات المدارس على ما لمسه من انضباط ونظافة ونظام وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

ومن ناحية أخرى صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأن عدد طلاب المرحلة الابتدائية الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ 554722 طالبًا وطالبة داخل 876 مدرسة بينما يؤدي 216503 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية الامتحانات داخل 642 مدرسة في حين يؤدي 90454 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات داخل 153 مدرسة بالإضافة إلى 56490 طالبًا وطالبة من طلاب التعليم الفني الذين يؤدون الامتحانات في يومها الأول وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية تعليمية.

