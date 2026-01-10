سنلاحق المخربين، مجلس خبراء القيادة الإيراني يدين أعمال الشغب في البلاد

18 حجم الخط

أدان أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم السبت، أعمال الشغب الأخيرة في إيران والإساءة للمقدسات الدينية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وأكدوا على المتابعة القضائية للمخربين ومعاقبتهم.

ووفق وكالة تسنيم، فقد أكد أعضاء المجلس في بيان أن “أعمال الشغب الأخيرة لحفنة من المخربين والمرتزقين ومرافقة عدد قليل من الشباب والمراهقين الذين لم يتحلوا بفهم صحيح من القضايا وفرت الأرضية لزعزعة أمن البلاد وإخلال في أمن وراحة الشعب والإساءة للمقدسات الدينية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتسببت للأضرار التي لحقت لإيران والشعب الإيراني من خلال تنفيذ المخطط الشرير للأعداء الحاقدين لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأراضي الإيرانية المقدسة”.

وأضافوا أن على رأس هؤلاء الأعداء الولايات المتحدة “المجرمة” والكيان الصهيوني الخبيث، مشددين على أن “الشعب الإيراني يدين هذه الأعمال ولا تعتبر هذه الأعمال احتجاجا علي المشاكل وبعض النواقص”.

الجيش الإيراني يتعهد بحماية المنشآت الإيرانية

من جهته، تعهد الجيش الإيراني، اليوم السبت، بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة للبلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

ودعا الجيش المواطنين في بيان إلى التحلي باليقظة لإحباط ما وصفها بأنها “مؤامرات العدو”، مع استمرار الاحتجاجات، وفق وكالة “رويترز”.

اتهامات مباشرة إلى إسرائيل والولايات المتحدة

جاء بيان الجيش الإيراني بعد يوم واحد من إعلان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف هدامة وتخريبية واسعة النطاق في إيران.

كتب إيرواني في رسالة إلى الأمم المتحدة أن إيران تندد بالسلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي، في التدخل في الشؤون الداخلية لإيران عبر التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف.

سياسات أمريكية تهدد السلم والأمن الدوليين

وأضاف إيرواني: نرفض رفضا قاطعا الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار التي تقوض ميثاق الأمم المتحدة وتهدد أسس السلم والأمن الدوليين، وفق وكالة "تسنيم".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أصدر بيانا الجمعة أم فيه أن الأعمال الإرهابية التي تشهدها إيران هي خطة وضعتها أمريكا والكيان الصهيوني.

تهديدات أمريكية صريحة

وتأتي هذه الأحداث بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة، بالتدخل في أحداث إيران، بزعم "حماية المحتجين من الشعب الإيراني"، مضيفا: "من الأفضل ألا يبدأ قادة إيران بإطلاق النار، لأننا سنطلق النار أيضا".

وفي السياق، عبر ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن دعم الولايات ‌المتحدة للشعب الإيراني، ‌بعد ‌أن ⁠قطعت السلطات ‌الإيرانية الإنترنت وسعت إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح ⁠البلاد؛ حيث كتب على منصة ‍"إكس": "الولايات المتحدة ‍تدعم الشعب الإيراني الشجاع".

انقطاع الإنترنت مستمر في أنحاء إيران

وأفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت بأن "حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس بسبب الاحتجاجات، لا يزال ساريا".

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "تشير البيانات إلى أن انقطاع الإنترنت مستمر منذ 36 ساعة، ما يحد بشكل كبير من قدرة الإيرانيين على الاطمئنان على سلامة أصدقائهم وأقاربهم".

مظاهرات لا تخلو من أزمات اقتصادية

وبدأت الاحتجاجات في إيران نهاية ديسمبر 2025، وتوسعت إلى أكثر من 100 مدينة بحلول 9 يناير 2026، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة تشمل تدهور العملة وارتفاع التضخم.

وتحولت المظاهرات من مطالب اقتصادية إلى سياسية تطالب بتغيير النظام، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت قطع الإنترنت واعتقالات واسعة.

