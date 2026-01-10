السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر  .

 

ويشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات، أبرزها بين الأهلي وفاركو والتى تم تقديمها للساعة الـ 4:00 مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء بسبب مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التى ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت.

 

مواعيد الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر


مباريات السبت
-وادي دجلة  ضد بيراميدز  الساعة 4 مساء 

-فاركو ضد الأهلي الساعة 4 مساء 

-كهرباء الإسماعيلية ضد المصري الساعة 4 مساء

مباريات الأحد
-بتروجت ضد مودرن سبورت  الساعة 5 مساء 

-الزمالك ضد زد إف سي الساعة 8 مساء 

-سموحة ضد حرس الحدود الساعة 8 مساء 

مباريات الاثنين
-المقاولون العرب ضد إنبي الساعة 5 مساء 

-غزل المحلة  ضد سيراميكا الساعة 5 مساء 

-البنك الأهلي ضد الإسماعيلي الساعة 8 مساء 
 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مباريات الجولة 6 الست 01-10 2026- السيت 01-10 2026- 07:00 ستاء السويس الجديد السبت 2026-01-10 04:00 m지한: 개산점 ستاد Hh العرب 04:00 الأحد 2026-01-112ill ستاد السلام الأحد 2026-01-11z.ill 08:00 سناد الإسكندرية الأح 2026-01-112il 05:00 سناد السلام 05:00 الإثنين 2026-01-12 2026- ستاد يتروسبورت الإثنين 2026-01-12 08:00 ستاد هينة فناة السويس الإثنين 1-12 2026-01- 05:00 ستاد غزل المحلة 05:00 ستاد المقاولون العرب كاس# عاصمه مصر Mile DEYELOPHENTI ACU 6ΜH-KTBAΙ4ECA EMINKTRAITECUTEAL انشا_لساهاننسلد لکرا_المعم‏'‏

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك بالموسم الجاري في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 


المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة


المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

 

أبطال كأس عاصمة مصر


وشهدت النسخ الأربعة السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر وادي دجلة ضد بيراميدز كهرباء الإسماعيلية ضد المصري بطولة كأس عاصمة مصر كأس العاصمة أبطال كأس عاصمة مصر مودرن سبورت سيراميكا

مواد متعلقة

ترتيب الأهلي وفاركو قبل مواجهة اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي يواجه فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن تصحيح المسار

موعد مباراة البنك الأهلي ضد دجلة في كأس الرابطة والقناة الناقلة

ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر قبل الجولة الخامسة
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

خبير بحلف الناتو يكشف خطة إسرائيل وأمريكا لضرب طهران والاستيلاء على النفط

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

من التريند إلى الكلبش، مؤدو المهرجانات في مصيدة الكلمات

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

البلدي بـ 113 جنيهًا، أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية