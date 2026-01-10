لجنة انتخابات الوفد تفتح أبوابها لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين

18 حجم الخط

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أبوابها في اليوم الاول لتلقي الطعون والتظلمات الخاصه بالمرشحين اليوم السبت 10 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر.

انتخابات حزب الوفد

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات على مدار اليوم السبت وغدا الأحد 11 يناير 2026 بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026.

وكانت اللجنة أعلنت الخميس الماضى 8 يناير اليوم الأخير لتلقى أوراق الترشيح لـ رئاسة حزب الوفد عن تقديم 8 مرشحين منذ فتح باب الترشيح يوم السبت 3 يناير حتى موعد الغلق وهم وفقا للترتيب: النائب الوفدى السابق المستشار عيد هيكل، والدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدى قوطة،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسينى الشرقاوى القيادى الوفدى، وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.