السيد البدوي يكشف أسباب ترشحه على رئاسة حزب الوفد

كشف الدكتور السيد البدوى المرشح على رئاسة حزب الوفد، الأسباب التي دفعته للترشح، لافتا أنه على مدار الثماني سنوات الماضية لم يفكر مطلقا في الترشح لمنصب رئيس حزب الوفد.

وتابع: فوجئت عقب إعلان الدكتور عبد السند يمامة دعوة الناخبين لإجراء انتخابات رئاسة الحزب، بسيل من الرسائل والاتصالات وضغوط هائلة يصعب حصرها، سواء من قيادات وفدية أو من عموم الوفديين، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد فى الوفد رئيس ومرؤوس.

وأضاف البدوي: كنت اكتفيت بما قدمته خلال ثماني سنوات توليت فيها رئاسة الحزب، وذلك فى واحدة من أصعب الفترات في تاريخ مصر، وكنا خلالها على قدر ثقة المواطن المصري في كل خطوة اتخذناها.

وتابع البدوي لـ"فيتو": ولو كنت شخصا يسعى فقط للحفاظ على تاريخه وتجنب المخاطر والانتقادات، لما أقدمت على الترشح مجددا على رئاسة حزب الوفد، فالمعروف أن التجربة الأولى لا تتكرر بنفس الزخم فى التجربة الثانية، وأنا مدرك تماما لكل هذه الاعتبارات.

واستكمل البدوي، أنا لا أسعى إلى منصب، فقد زهدت فى جميع المناصب، وسبق أن رفضت رئاسة الوزراء مرتين، ولا أرغب فى تعداد ما رفضته قبل ذلك لكثرته، لكن حزب الوفد بالنسبة لى أمانة وتكليف وليس تشريفا.

واستطرد: دائما في خطابي للوفديين أقول الزميلات والزملاء أبنائي وبناتي، باعتبارنا جميعا زملاء فى حزب واحد، وقد وصلت الضغوط إلى درجة كبيرة من الإلحاح، حتى إن البعض اعتبر عدم ترشحى خيانة للوفد، وكتب لى آخرون متسائلين ماذا ستقول لـ سعد باشا والنحاس باشا وفؤاد باشا.

وأضاف البدوي: لو تخليت عن الوفد فى هذه المرحلة الحرجة، فماذا سيكون مصيره، لذلك فإن هدفي ليس أن أكون رئيس حزب، بل أن أعيد حزب الوفد إلى سابق عهده قدر استطاعتي، فهو ليس مصلحة حكومية، بل حزب لجميع الوفديين المخلصين، ورئيس الوفد زميل لكل الوفديين.

